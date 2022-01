El congresista de Perú Libre Álex Paredes aseguró que el ministro de Educación, Rosendo Serna, tiene una opinión diferente a la que expresó este miércoles la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, sobre los proyectos de ley que plantean cambios en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

“Lamento las afirmaciones de la premier (Mirtha Vásquez), no las comparto y las rechazo. Es su opinión, porque en el ente pertinente que se llama Educación, el ministro no tiene la misma opinión”, aseguró este jueves en declaraciones a RPP.

La primera ministra, Mirtha Vásquez, aseguró que desde el Congreso se están promoviendo contrarreformas a la reforma universitaria.

“Lamentar que las contrarreformas del tema educativo están viniendo desde el Congreso básicamente. Desde el Ejecutivo nosotros hemos definido [...] que no queremos un retroceso en la reforma educativa, queremos que esto seguramente mejore, nadie quiere un retroceso. Lo segundo es que en el Ejecutivo nadie está de acuerdo con que la Sunedu desaparezca”, dijo la titular del Gabinete.

Álex Paredes aseguró que el ministro de Educación, Rosendo Serna, está abierto a escuchar a ambas partes involucradas en el proceso de licenciamiento: tanto a la Sunedu como a los estudiantes afectados por el cierre de universidades.

“Cuando escuche a las dos partes, imagino que va a tener una opinión más pertinente. Eso es lo que ha dicho el ministro y me parece lo más cuerdo. Me gustaría que la señora premier hubiera escuchado a la otra parte y no solo escuchar con un solo oído”, indicó el parlamentario.

Paredes negó que el proyecto que busca cambiar el proceso para nombrar al directorio de Sunedu busque volver a un sistema como el de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR).

“En esa composición no se habla de la ANR, se habla de dos representantes de universidades públicas licenciadas, un representante de universidades privadas, uno de Concytec, uno de Sineace [...] un representante de Minedu y un representante del Consejo Nacional de Decanos de Colegios Profesionales y son estos representantes los que van a elegir al superintendente de Sunedu y no el ministro de Educación. Se va a despolitizar”, señaló.

