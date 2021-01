La congresista de la República Carmen Omonte publicó ayer en su red social Twitter un comunicado donde etiquetó a la aerolínea Latam y resaltó que en medio del vuelo de Trujillo a Lima se les entregó el formato de declaración jurada por protocolo sanitario. Además, indicó que, recién al aterrizar la compañía comunicó a los pasajeros que había un caso sospechoso de COVID-19 en el vuelo y que no podían desembarcar.

En entrevista con El Comercio, Omonte detalló que era su primer vuelo nacional en tiempo de pandemia y no conocía los protocolos que se debía seguir. Además, manifestó que, al llegar al aeropuerto de Trujillo, sí le tomaron la temperatura, le echaron alcohol y le pidieron que use la mascarilla y el protector facial.

Srs. @LATAM_PER hoy en vuelo de Trujillo a Lima nos entregaron en el aire, el formato de declaración jurada por protocolo sanitario, aterrizando nos comunicaron que no podíamos desembarcar porque había un sospechoso de COVID, llegó personal de @Minsa_Peru y se llevó a pasajero. pic.twitter.com/WAG5yhpkUQ — Carmen Omonte (@CarmenOmonte) January 12, 2021

Asimismo, la parlamentaria de Alianza para el Progreso (APP) indicó que en la sala de embarque no le pidieron nada. Pero, en medio del vuelo LA 2227, la tripulación de la aerolínea repartió la declaración jurada de salud a los pasajeros.

“En el vuelo, cuando ya estás en el aire, recién reparten las declaraciones juradas para que la llenes con tus datos y el típico listado de síntomas donde uno debe poner es ´no´ si está sano. Y lo firmas”, comentó.

Esto le sorprendió, pero pensó que era una excepción de ese vuelo. “Dije ´qué raro´, en todo caso si es que había una declaración jurada en los vuelos nacionales debería ser [entregada] antes de subir al avión. Pensé que era por excepción, que algo había pasado en ese vuelo. Todo el mundo entregó el formato. Pensé que era excepcional”, indicó la congresista.

Según Omonte, al aterrizar en Lima, el capitán comunicó que nadie podía desembarcar ya que había un pasajero sospechoso de COVID-19 y debían esperar a que llegue el personal del Ministerio de Salud (Minsa).

“Esperamos cerca de 20 minutos, media hora, llegaron estas enfermeras [de las fotografías], fueron al asiento donde estaba el pasajero, se demoraron un buen rato allí. Después salieron, se llevaron al señor y una persona que estaba a su lado”, señaló Omonte.

Posteriormente, les comunicaron que ya podían desembarcar. “No nos dijeron qué procedimiento se iba a seguir, si es que después (el Minsa) se iba a contactar. No hubo nada oficial, nada, simplemente cada uno a su casa”, resaltó.

En ese sentido, la congresista enfatizó en que el Minsa debe intervenir y exigir que los pasajeros entreguen la declaración jurada antes de subir al avión.

Carmen Omonte finalizó señalando que hasta el momento no ha recibido ninguna comunicación por parte del Minsa y no sabe si este ministerio ha establecido un protocolo. “Cuando se abrieron los vuelos nacionales, debería haber un protocolo (…) Si hay ese protocolo, Latam no lo está cumpliendo. Es peligrosísimo”, puntualizó.

Cabe resaltar que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó en julio del año pasado los “lineamientos sectoriales para la prevención del Covid-19 en la prestación del servicio de transporte aéreo de pasajeros a nivel nacional” que se debe seguir. Entre ellos figura que el viajero presentará su declaración jurada de salud en el aeropuerto.

🛫 Estos son los lineamientos para vuelos en el país. Pasajeros, aerolíneas y operadores aéreos deben cumplir con estas medidas.



Recuerda que hay restricciones en 7 regiones. ¡Juntos cuidamos la salud de todos! https://t.co/87HpH00HGQ



Lineamientos aquí: https://t.co/27HqbwKgfu pic.twitter.com/M1kzyzJWjC — MTC Perú (@MTC_GobPeru) July 11, 2020

La respuesta de Latam

En comunicación con este diario, la encargada de Relaciones Institucionales de Latam, Katia Beuzeville, señaló que el día 11 de enero, en el vuelo LA2227, “la tripulación activó el protocolo de seguridad (instaurado por las autoridades) al ser notificados de que un pasajero tenía ciertos síntomas que podrían estar relacionados con el COVID-19”.

Asimismo, agregó que “en todo momento a nuestros pasajeros se les brindó la información necesaria para explicar qué es lo que estaba ocurriendo, cuáles eran las medidas que se iban a tomar y se reforzaron los protocolos de bioseguridad que tenemos como aerolínea, tales como los filtros HEPA, la sanitización de nuestras naves antes y después de cada vuelo, el uso obligatorio de mascarilla y escudo facial”.

Finalmente, la encargada de relaciones Institucionales de Latam indicó que “cumpliendo a cabalidad con la norma vigente, el personal de sanidad le realizó la prueba al pasajero, la cual tuvo como resultado negativo”.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

COVID-19: ¿Cómo fue la reactivación del sector aeroportuario?

TE PUEDE INTERESAR