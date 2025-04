En horas de la mañana, paralelamente al paro de transportistas, se dio inicio a un Pleno de seguridad ciudadana en el Congreso, donde vienen debatiendo 16 proyectos de ley orientados a enfrentar el crimen y fortalecer el sistema judicial y policial.

Durante la sesión, que se realiza el mismo día en que cientos de transportistas se encuentran en las calles por la creciente ola de inseguridad y criminalidad, el legislador Edwin Martínez Talavera (no agrupado) lanzó un polémico comentario en el que se muestra a favor de que delincuentes nacionales asesinen a criminales extranjeros.

“Hoy está en riesgo nuestra vida. (…) Nos matan o los matamos. Ya no hay que ser tibios, estimado presidente. Por intermedio suyo, exijo que se deporte a todos los extranjeros ilegales. La ilegalidad es delincuencia, (…) no merecen estar en nuestro país. (...) Ojalá que nuestros malditos asesinen a esos malditos y no los dejen seguir asesinando al pueblo ”, expresó.

No es la primera vez que una polémica recae contra el congresista Edwin Martínez Talavera, quien fue señalado como uno de ‘Los Niños’ durante el Gobierno de Pedro Castillo.

Meses atrás, el semanario “Hildebrandt en sus Trece” reveló que el legislador contrató a Isabel Cajo Salvador, una de las presuntas implicadas en la supuesta red de prostitución al interior del Parlamento, tema que salió a la luz tras el asesinato de Andrea Vidal.

Al representante de Arequipa también le abrieron una investigación en la Comisión de Ética por sus declaraciones inapropiadas respecto a un caso de abuso sexual.

El congresista señaló que la víctima “debió controlarse un poco”, pues “en borrachera se pierde la ecuanimidad y pueden suceder actos como este, que es una supuesta violación”.