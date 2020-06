El congresista Rennan Espinoza (Somos Perú) presentó el proyecto de ley Nº5416-2020, con el que busca crear la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Norte en el distrito de Puente Piedra, del cual fue alcalde entre los años 2003 y 2010.

En su iniciativa, con fecha del 2 de junio pasado, Espinoza planteó que se norme la “creación e implementación progresiva” de esta casa de estudios, la cual tendría cuatro facultades: Salud y Enfermería; Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas; Ciencias de la Electrónica; y Ciencias Administrativas y Contables.

Se estableció también en el documento que “los recursos necesarios para su funcionamiento” sean destinados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) durante el ejercicio fiscal del año 2020.

Asimismo, se tramitará su licenciamiento con base al modelo para nuevas universidades recientemente aprobado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), el cual consta de seis condiciones básicas de calidad.

El proyecto de ley ingresó el pasado 10 de junio a la Comisión de Educación del Congreso, a fin de que sea debatido. La semana pasada, Espinoza criticó abiertamente la propuesta de este grupo de trabajo parlamentario, que buscaba crear una instancia superior a la Sunedu.

“No respaldamos la creación de una instancia superior a la Sunedu. Somos Perú reafirma su postura de respaldo a la educación de calidad básica y superior. No habrá retroceso. El borrador de la propuesta presentada en la Comisión de Educación no pasará y debe ser cambiado”, dijo en Twitter.

