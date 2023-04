La iniciativa establece que los serenos deben contar con un equipamiento conformado por grilletes de seguridad, bastón tonfa, aerosoles de pimienta y chalecos antibalas; esto para controlar los atentados contra la seguridad ciudadana. La propuesta también indica que los procesos de capacitación los dictará la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FFAA).

¿Qué dicen los municipios?

Esta medida ha traído comentarios tanto a favor como en contra entre las municipalidades distritales. El Comercio se contactó con diversos alcaldes para que briden su opinión al respecto.

El alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce, señaló que, cuando el Ejecutivo de el visto bueno a la iniciativa, formará un grupo de 60 serenos, los cuales integran el Grupo de Intervención Rápida. Ellos harán uso de las armas no letales.

El alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce, se mostró a favor de la iniciativa. “Me parece muy bien debido a que, por la ausencia de efectivos policiales, nos hemos visto en la necesidad de poner más serenos en las calles. Sin embargo, estos no tienen herramientas para poder disuadir a los delincuentes”, dijo.

Añadió que, cuando el Ejecutivo lo apruebe, formará un grupo de 60 serenos, los cuales integran el Grupo de Intervención Rápida. Ellos harán uso de las armas no letales. “Surco tiene el presupuesto para poder ejecutar esta medida. Está bien que la PNP brinde las capacitaciones. Apenas se abran los cursos, vamos a inscribir a nuestros serenos”, mencionó. Asimismo, indicó que el distrito cuentan con 1.600 serenos y 100 patrulleros.

Felipe Castillo, alcalde de Los Olivos, declaró que también se encuentra a favor de la medida. “Los serenos están en desventaja ante los delincuentes. Ahora tendrán recursos para una mejor actuación. El presupuesto a destinarse es de casi medio millón de soles”, aseguró.

Agregó que los serenos deben ser capacitados por la PNP y FFAA para que hagan un uso responsable de las armas. Indicó que no solamente se va a pedir al personal de serenazgo antecedentes policiales, penales y evaluaciones psicológicas, sino también que se hará seguimiento de su comportamiento. “Contamos con 350 serenos, 30 camionetas y 15 motocicletas”, mencionó.

Jéssica Vargas, alcaldesa de Barranco, tiene una posición más neutral. Dijo que “debemos ser muy cautelosos. Los serenos requieren de capacitación e instrucción sobre el uso gradual de la fuerza para enfrentar a la delincuencia y para el control de orden público. Su uso en forma desmedida puede generar excesos y abusos de autoridad que deterioren la imagen del serenazgo”.

Aseguró que no cuentan con el presupuesto programado. No obstante, de ser aprobado por el Ejecutivo, se gestionaría una ampliación. Del mismo modo, señaló que cuentan con 190 serenos, 10 camionetas y 10 motocicletas.

La alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, se mostró en contra de esta iniciativa. “El serenazgo cumple una función preventiva y de apoyo a la PNP en la lucha contra la delincuencia. El uso de este tipo de equipamiento no representa una solución a la problemática”, dijo. Además, resaltó que no destinará presupuesto para el uso de armas no letales.

Añadió que el equipo ya viene realizando capacitaciones de acción preventiva en coordinación con la PNP. Asimismo, dijo que actualmente cuentan con 900 serenos, 37 camionetas, 32 autos, 105 motocicletas, 100 bicicletas, 15 scooters y 6 buses eléctricos.

El alcalde de San Luis, Ricardo Pérez, también mencionó algunos puntos que considera negativos. “En primer lugar, no existen las armas no letales, sino armas menos letales, ya que el mal uso de estas podría causar lesiones graves. Hay que tener en cuenta que el serenazgo solo retiene hasta la llegada de la PNP, quienes son los que efectúan la detención. La misión de los serenos es preventiva y disuasiva”, precisó.

Asimismo, informó que no tienen el presupuesto para adquirir lo propuesto y, una vez que el marco legal entre en vigencia, habría que capacitar primero a la PNP. El municipio cuenta con 98 serenos, 5 camionetas, 3 autos y 10 motocicletas.

Por su parte, el alcalde de Miraflores Carlos Canales opinó a favor de la medida. “Enviar un sereno a la calle es exponerlo ante los delincuentes que portan armas de fuego y punzocortantes. Por ello, la ley anunciada es vital para preservar la seguridad ciudadana”, indicó. Respecto al presupuesto, sostuvo que, como la medida ha sido recientemente aprobada, se va recabar toda la data pertinente para posteriormente analizar si se desplegarán recursos adicionales.

Opinó que la PNP debe poner a disposición a personal certificado que permita la debida capacitación de los serenos. Asimismo, considera que este proceso debe estar acompañado de exámenes psicológicos para que los agentes más aptos sean los que manejen estas armas. La municipalidad cuenta con más de 800 serenos y 119 unidades, entre autos, camionetas y motocicletas.

El alcalde de Chorrillos, Fernando Velasco, tuvo como vocero al gerente de Seguridad Ciudadana de la municipalidad del distrito, Oscar Moreno, quien señaló que “la medida no es suficiente para enfrentar el problema de la inseguridad ciudadana, pero permite generar una mejor defensa. El equipo empezaría cuando la norma entre en vigencia”, declaró a este Diario.

Agregó que sí cuentan con el presupuesto y les parece correcto que sea la PNP y las FFAA quienes brinden el soporte y capacitación. “Por el momento, la municipalidad de distrito tiene 580 serenos, 10 camionetas y 50 motocicletas”, dijo.

Francis Allison, burgomaestre de Magdalena, sostuvo que está a favor. “Hace 7 años, siendo yo alcalde, fuimos el primer municipio que compró armas no letales como gas pimienta y balas de goma. Comandos extranjeros capacitaron debidamente a los serenos. En esa época, no había una norma que lo prohíba, luego sí y nos vimos obligados a dejar las armas”, indicó.

Señaló que la presencia de la PNP y las FFAA es necesaria debido a que la delincuencia es cada vez más agresiva. Además, afirmó que mantiene una buena relación con la comisaría del distrito. “Hemos comprado más de 20 nuevas unidades vehiculares y el número de serenos está aumentando”, dijo.

Marco Álvarez, alcalde de San Borja, mencionó que cuentan con 850 serenos, 32 vehículos, 6 drones para la vigilancia aérea, 80 cámaras inteligentes y 35 botones de pánico.

Marco Álvarez, alcalde de San Borja, mencionó que todo aquello que signifique preocupación por los temas de seguridad ciudadana es positivo para la municipalidad. “No estaba presupuestado para este año, pero podemos hacer los ajustes necesarios para poder cumplir con la ley y alcanzar al 100 % las necesidades (...). Bienvenida la capacitación de las autoridades”, agregó.

Cuentan con 850 serenos, 32 vehículos, 6 drones para la vigilancia aérea, 80 cámaras inteligentes y 35 botones de pánico.

La alcaldesa de San Juan de Miraflores, Delia Castro, tuvo como vocería al gerente de Seguridad Ciudadana de la municipalidad, Jorge Novoa, quien sostuvo que “la idea nos parece fabulosa, pero para nosotros, a diferencia de otros distritos, será más difícil adquirir los equipos a la brevedad porque no tenemos el presupuesto”.

Sostiene que cada presupuesto se desarrolla para ser utilizado en el próximo año. Por ello, no tienen la capacidad. Sin embargo, asegura que harán todo lo posible para tener los fondos necesarios el próximo año. Cuentan con 140 serenos y 9 unidades vehiculares.