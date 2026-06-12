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Congreso aprueba norma para que los policías y militares sean juzgados en sus respectivos fueros institucionales y ya no por la vía judicial. (Foto: Mininter)
Congreso aprueba norma para que los policías y militares sean juzgados en sus respectivos fueros institucionales y ya no por la vía judicial. (Foto: Mininter)
Por Redacción EC

El Congreso de la República aprobó en primera votación este viernes 12 de junio un texto sustitutorio que plantea que los miembros de la Policía Nacional (PNP) y de las Fuerzas Armadas sean juzgados por los respectivos fueros de sus instituciones en casos de delitos de función.

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