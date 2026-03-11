La Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, presidida por el congresista Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), aprobó un dictamen recaído en el proyecto de Ley N.° 12066/2025-CR, que propone fortalecer el Fondo de Aseguramiento en Salud de la PNP (SaludPol).

Durante la sesión de la comisión, el parlamentario destacó la importancia de esta iniciativa para mejorar las condiciones de atención médica del personal policial a nivel nacional.

“SaludPol, que es el ente que se encarga de atender la salud de Policía Nacional del Perú, está en un completo y total abandono. En ese sentido, ese presupuesto que ellos tenían del 6%, hoy día la comisión lo ha elevado al 9 %”, señaló.

El legislador explicó que, con esta medida, el fondo destinado a la atención médica de los efectivos policiales se fortalecerá significativamente, permitiendo mejorar la cobertura y la calidad de los servicios de salud.

Asimismo, indicó que el presupuesto de SaludPol alcanzará un nivel equivalente al del Seguro Social de Salud, lo que representará un paso importante para garantizar mejores condiciones de atención.

“En consecuencia, esperamos contribuir con que nuestros policías a nivel nacional reciban una adecuada atención médica y hospitalaria de primera calidad”, añadió.

Finalmente, el congresista de APP destacó que el incremento presupuestal permitirá una mejor gestión del sistema de salud destinado a los efectivos.