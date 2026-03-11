Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La Comisión de Presupuesto del Congreso aprobó el incremento del fondo de SaludPol de la Policía Nacional. (Foto: Difusión)
La Comisión de Presupuesto del Congreso aprobó el incremento del fondo de SaludPol de la Policía Nacional. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, presidida por el congresista Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), aprobó un dictamen recaído en el proyecto de Ley N.° 12066/2025-CR, que propone fortalecer el Fondo de Aseguramiento en Salud de la PNP (SaludPol).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.