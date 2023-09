Los días 19, 20 y 21 de septiembre se celebrará en la ciudad de Lima la VII edición del Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción en su modalidad presencial/virtual. Evento es organizado por la World Compliance Association, organización internacional sin ánimo de lucro.

Este congreso contará con la participación de expertos nacionales e internacionales de primer nivel, así como las figuras más relevantes del momento que aportarán su visión actualizada sobre el mundo del compliance, ética corporativa y la lucha contra la corrupción. Asimismo, habrá un panel de ponentes y temas que será un referente único en la materia.

El Comercio conversó con Mónica Huertas Dorrego, presidente de la World Compliance Association Capítulo Perú, quien nos detalló cuáles son las expectativas y qué se espera lograr con el desarrollo de este evento, teniendo en cuenta que la anterior edición del 2022 fue todo un éxito. Además, anunció qué ponentes destacados forman parte del programa y lo temas a tratar.

“La expectativa de todos los años es que mejoremos, no tanto en la organización, sino que brindemos al público lo que esperan teóricamente en los talleres como en las ponencias magistrales. Tratamos de ser tendencia y no repetir los mismos temas. Lo que queremos es llegar a todo tipo de empresarios, empresas, y no solamente a los directores de cumplimiento, sino a todos aquellos que quieren mejorar, capacitarse y sensibilizarse”, dijo.

Huertas indicó que pese a la pandemia del COVID-19 la realización de este evento nunca cesó, pues se siguió llevando a cabo de manera virtual. Por ello, este año la modalidad será de forma híbrida, es decir, tanto presencial como online. De esta manera mayor cantidad de gene podrá participar de los talleres y programarse de acuerdo sus tiempos y disponibilidad.

“Nunca paramos en la época del covid, seguíamos haciendo todo virtual. Al comienzo nos costó porque usábamos plataformas totalmente distintas. La diferencia de este año es que ahora vamos a tener talleres simultáneos, que no lo hemos hecho antes, o sea, vamos a tener que estar mucho más atentos. Lo estamos haciendo de forma paralela porque tenemos mucha demanda. Por eso hemos tratado de diversificar ahora, son muy amplios”, señaló.

Agregó que habrán personalidades y formadores no solamente nacionales sino también internacionales, como la Directora General de Investigaciones de Estados Unidos, Fernando Ballestero de España. Por segundo año consecutivo habrá un panel de periodistas de investigación de lucha anticorrupción y en esta oportunidad estará Oscar Valderas de México. “Tenemos a representantes de El Comercio, que también son muy buenos colaboradores nuestros. También el director de Correo”, dijo.

Huertas explicó que lo que se busca es poder tener a ponentes y expertos internacionales para que expongan sus experiencias y estrategias y así aplicarlas a nuestra realidad.

Por otro lado, destacó que cada año que pasa este evento se viene consolidando y eso se pude notar en el número de patrocinadores y participantes. Sostuvo que se espera una gran cantidad de asistentes y que se superen las cifras de ediciones anteriores.

“Tenemos excelentes patrocinadores y colaboradores. Cada vez más nos llaman más, quieren colaborar con nosotros, involucrarse, porque los temas son súper interesantes tanto para la institución como para los socios. Definitivamente hemos crecido. Esperamos otra vez 300 personas, ya sea tanto virtuales como presenciales”, expresó.

Estructura y precios

El Congreso se estructura de la siguiente manera:

1. Talleres especializados:

19 de septiembre: 6 talleres especializados en materia de cumplimiento (4 talleres virtuales y 2 talleres híbridos)

2. Conferencias Magistrales:

20 de septiembre: 3 Conferencias Magistrales en modalidad virtual

3. Congreso:

21 de septiembre: modalidad híbrida (presencial en la Cámara de Comercio de Lima y se transmitirá vía zoom)

En cuanto a los precios para participar del evento, estos varían de acuerdo la modalidad a elegir:

1. Modalidad híbrida: US$ 160

19 Septiembre: 4 talleres especializados virtuales + 2 talleres especializados presenciales

20 Septiembre: Conferencias Magistrales virtuales

21 Septiembre - CONGRESO PRESENCIAL

Cocktail networking

2. Modalidad 100% virtual: US$ 135

19 Septiembre: 6 talleres especializados virtuales

20 Septiembre: Conferencias Magistrales virtuales

21 Septiembre - CONGRESO 100% virtual

3. Cocktail networking:

Incluido sólo para participantes en modalidad híbrida

A todos los asistentes se les otorgará lo siguiente:

Asistencia a todas las ponencias del Congreso , Conferencias Magistrales y Talleres especializados en la modalidad elegida

Certificado de participación virtual del congreso y certificado de talleres (indica horas de sesión)

Acceso a sesiones grabadas del Congreso, Conferencias Magistrales y Talleres. (al finalizar el evento por 3 meses)

Acceso a zona virtual del Congreso e intercambio de preguntas y opiniones con los especialistas en materia

Cocktail networking (sólo para modalidad híbrida)

Vale precisar que todos los talleres y sesiones del congreso quedarán grabados y a disposición de los asistentes para su posterior visualización por un periodo definido. Para más información escribir al correo infoperu@worldcomplianceassociation.com o al número telefónico 996 489 733.