El Congreso de la República promulgó este viernes 9 de enero una ley que permite a docentes nombrados sin maestría ni doctorado seguir dictando clases en las universidades del país.

Se trata de la Ley 32551, que modifica la Ley Universitaria en dos aspectos relacionados a los grados académicos que deben tener los catedráticos nombrados con la antigua Ley Universitaria para dictar clases.

Para los catedráticos que ingresaron a la docencia durante y hasta la vigencia de la Ley 23733, derogada en 2014, es opcional poseer los grados académicos establecidos en el artículo 82.

Asimismo, están exonerados de los requisitos establecidos en el artículo 83. “La obligatoriedad de poseer los referidos grados académicos abarca solamente a los docentes que ingresen a la docencia universitaria a partir de la entrada en vigor de la presente ley”, dice la norma.

Del mismo modo, se amplía, hasta el 30 de diciembre de 2026, el plazo de adecuación a los requisitos de la Ley 30220, Ley Universitaria, para los docentes de las universidades públicas y privadas, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo 1496.

Al respecto, en mayo de 2020, el gobierno de Martín Vizcarra amplió dicho plazo mediante el Decreto Legislativo N° 1496, hasta el 30 de noviembre de 2021. El actual Congreso volvió a prorrogarlo hasta el 30 de diciembre de 2023.

Finalmente, en diciembre de 2023, el Parlamento Nacional volvió a impulsar una nueva prórroga a través de la Ley N° 31964, esta vez hasta el 30 de diciembre de 2025.

Cabe señalar que la actual Ley Universitaria enfatiza que es “obligatorio” que los docentes tengan grado de maestro para dictar clases en el nivel pregrado y grado de maestro o doctor para maestrías y programas de especialización.

De igual modo, exige el grado de Doctor para la formación a nivel de doctorado. La antigua norma ya derogada indicaba que, para el ejercicio de la docencia universitaria, se podía contar solo con título profesional.

La norma fue publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y lleva las firmas del presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), y del segundo vicepresidente, Waldemar Cerrón (Perú Libre).