El imponente USS Mustin, uno de los buques de la Marina de Estados Unidos, continuará anclado en el mar de Grau, en el Callao, durante los próximos días, antes de que vuelva a su base en San Diego, California.

Esta imponente nave, que tiene capacidad para unas 300 personas, poco más de seis niveles y más de 500 metros de largo, fue una de las participó en el ejercicio naval internacional Unitas LXII-2021, en el que se llevan a cabo operaciones marítimas conjuntas y se fortalecen las capacidades navales de 18 países de cuatro continentes participantes.

LEE TAMBIÉN: Lanzan concurso para buscar a los mejores proyectos de movilidad urbana y cultura ciudadana

Vale indicar que el ejercicio Unitas —palabra que viene del latín y significa unidad— se ejecutó por primera vez en 1960 y, desde entonces, se celebra cada año de manera ininterrumpida. Para esta edición, la N°62, el Perú fue el anfitrión del evento que se da en el marco de la operación Bicentenario en la costa de Lima y en Iquitos.

El USS Mustin se unió al Unitas LXII-2021 que se desarrolló entre el 24 de setiembre y el 6 de octubre. En los próximos días, la delegación norteamericana regresará a su puerto de origen en San Diego, California. (Foto: Alessandro Currarino/ GEC)

Poder y patriotismo

Un equipo de El Comercio pudo recorrer este destructor norteamericano que está bajo el mando del comandante Robert J. Briggs.

Las instalaciones dejan ver la gran tecnología que tiene este buque, que de acuerdo a la misión asignada puede destruir misiles guiados de clase Arleigh Burke y entre su equipo de ataque lleva dos helicópteros cazasumbarinos MH-60R.

“El USS Mustin es una nave que se utiliza para hacer labores de patrullaje y que ha cumplido varias misiones alrededor del mundo. Desde San Diego, llegamos primero a Chile, en un viaje de unas dos semanas y luego, continuamos hasta Lima para participar del ejercicio Unitas”, explicó a este Diario Alanis Guerra que a sus cortos 23 años, ya lleva cinco sirviendo a su país.

Esta es la primera misión de la joven en esta parte del planeta y comenta que se sintió emocionada de participar en el ejercicio naval, ya que tiene raíces hispanas y nunca había interactuado con personas de la región. “Esta es una gran oportunidad para intercambiar conocimientos. Me siento muy feliz de estar aquí”, acotó.

LEE TAMBIÉN: Espíritu paternal de Grau se plasma en epístola entregada al Museo Naval en 1965

Las instalaciones dejan ver la gran tecnología que tiene este buque, que de acuerdo a la misión asignada puede destruir misiles guiados de clase Arleigh Burke. En la imagen está la zona de disparos. (Foto: Alessandro Currarino/ GEC)

Entre el equipo de ataque lleva dos helicópteros cazasumbarinos MH-60R. Ahí pueden ir dos pilotos y hasta dos personas a bordo. (Foto: Alessandro Currarino/ GEC)

En la nave también se pueden ver varios espacios en los que se conmemora a los héroes de combate naval. En uno de los pasillos se tienen las 13 estrellas símbolo de las batallas ganadas por el primer USS Mustin, una nave que participó de la Segunda Guerra Mundial y que fue bautizada con el apellido de una familia que dedicó más de un siglo a servir a los Estados unidos.

Además, en otros espacios como en el comedor se ve una pequeña mesa de color blanco reservada para los otros soldados de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que aún no regresan a casa. Allí se lee: “Esta mesa es nuestra manera de simbolizar el hecho de que los miembros de nuestra profesión de armas no están entre nosotros. Los llamamos hermanos y hermanas. No pueden estar con nosotros esta noche y por los recordamos”.

En otros ambientes también hay distintos objetos que tienen nombres o asociaciones a personajes que cumplieron un rol trascendental durante los combates y diversas misiones que enfrentó el USS Mustin, una de las poderosas naves de la Marina de los Estados Unidos.

LEE TAMBIÉN: Congreso realizó sesión solemne por el aniversario de la Marina y del Combate de Angamos

En la nave también se pueden ver varios espacios en los que se conmemora a los héroes de combate naval. Símbolos patrios, placas conmemorativas y demás son muestras de la historia de combate. (Foto: Alessandro Currarino/ GEC)

El estructor norteamericano está bajo el mando del comandante Robert J. Briggs. (Foto: Alessandro Currarino/ GEC)

Más espacios que resaltan son los puestos de control y las cabinas de mando, desde donde se monitorean los radares y motores. Allí, permanentemente hay grupos de marinos controlando el movimiento de la nave y las embarcaciones que se acercan hacia ella. También hay puestos de guardia y otros espacios como almacenes para maquinarias y equipo militar.

El USS Mustin junto al buque de transporte anfibio, USS John P. Murtha y al submarino de ataque rápido USS Columna fueron las naves norteamericanas que se unieron al Unitas LXII-2021 que se desarrolló entre el 24 de setiembre y el 6 de octubre. En los próximos días, la delegación regresará a su puerto de origen en San Diego, California.

“Estamos muy contentos de haber participado en el ejercicio, sobre todo de haber estrechado alianzas con la Marina de Guerra del Perú y con todos los equipos de los países participantes. Se que es el Bicentenario de la Independencia y nos honra mucho que esta edición se haya desarrollado aquí”, señaló Andy Berry, oficial de planificación y táctica de la Marina de Estados Unidos.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente de la República, Pedro Castillo lanzó formalmente la llamada “segunda reforma agraria”, un programa gubernamental que incluye una serie de medidas para impulsar el agro en el país. Más detalles en la pregunta del día.