Conserje de 79 años fue víctima de agresión en Miraflores

Un hombre de 79 años, conserje de un condominio en Miraflores, fue agredido por un sujeto cuando realizaba su trabajo.



El incidente ocurrió el último lunes en la calle Juan Fanning. Las cámaras de seguridad del edificio captaron el momento en que un vecino golpea a Julio Benavides hasta hacerlo caer al piso. Además de la violencia física, el conserje recibió amenazas y hasta fue escupido.

Según relató el agraviado a “24 Horas”, el ataque inició porque el agresor no quiso limpiar la suciedad de su mascota en el frontis del edificio. No sería la primera vez que el sujeto responde violentamente a las quejas del vigilante. “Me decía: 'Tú no eres dueño de la calle', pero a mí me pagan para limpiar”, indicó Benavides.

De acuerdo a dicho medio, el vecino sería Carlos Costa, quien vive a pocas cuadras del lugar de los hechos. El caso ha sido denunciado ante la comisaría de Miraflores.