Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Contraloría advierte que cerca de 70 niños y adolescentes del Puericultorio Pérez Araníbar sin supervisión ni seguimiento integral.
Contraloría advierte que cerca de 70 niños y adolescentes del Puericultorio Pérez Araníbar sin supervisión ni seguimiento integral.
Por

La Contraloría General advirtió que el Puericultorio Pérez Araníbar”, administrado por la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana (SBLM), no viene realizando de manera permanente la supervisión, seguimiento ni acompañamiento integral a los 68 niños y adolescentes que fueron transferidos a una Organización No Gubernamental (ONG), situación que podría afectar la calidad, continuidad y efectividad de los servicios de protección social integral.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: