Contraloría investiga concesión de estadio Unión de Barranco

La Contraloría General de la República inició la recopilación de información y la inspección del proceso de concesión del estadio Unión de Barranco, que realizará la municipalidad de este distrito.



La Contraloría explicó a El Comercio que esta decisión se lleva a cabo tras una serie de denuncias y cuestionamientos de esta medida.

Como se informó el 19 de este mes, la comuna barranquina anunció una subasta para otorgar en usufructo este centro recreativo. La empresa que ofrezca la mejor propuesta tendrá el derecho de administrarlo por 25 años. Este jueves a las 3 p.m. en la Biblioteca Municipal se recibirán las ofertas.

–En contra–

En los últimos días, un grupo de vecinos de Barranco y un sector de políticos, entre ellos tres congresistas, se han manifestado en contra de esta decisión. Mañana a las 2 p.m. el colectivo barranquino Decisión Ciudadana y habitantes convocados por el congresista Jorge del Castillo, ex alcalde de este distrito (1983-1985), realizarán una marcha frente a la Biblioteca Municipal.

El regidor de oposición y presidente de la Comisión de Deporte de la comuna, José Ayulo, cree que se está perjudicando el libre uso de un espacio público.

También recordó que la titularidad del estadio no está totalmente saneada y que el municipio no ha finalizado el proceso de inscripción. “Insto al Colegio de Notarios para que ningún notario participe porque no existe la seguridad jurídica de la propiedad”, dijo.

La Federación Peruana de Fútbol le propuso a la comuna de Barranco mejorar el estadio a través de un convenio entre ambas entidades. Pese a ello, el municipio confirmó ayer que continuará con la subasta. 

CIFRA

Unos 6,2 mlls. de soles es el monto mínimo de la subasta. El gerente municipal, Francisco Narrea, dijo que la medida beneficiará a vecinos, deportistas y estudiantes.