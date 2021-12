La Contraloría reveló que el Ministerio de Salud (Minsa) validó, en el contexto de la pandemia del COVID-19, la adquisición de 450 concentradores de oxígeno destinados a establecimientos médicos del primer nivel de atención, por un importe de S/ 2 385 000, pese a que los equipos ofrecidos no cumplían la totalidad de las especificaciones técnicas requeridas.

A través de un comunicado, la entidad que dirige Nelson Shack remarcó que esa validación generó que se adjudique la buena pro de la licitación de manera irregular y no se garantice el suministro óptimo de oxígeno a pacientes con COVID-19.

La Contraloría indicó que la finalidad de la adquisición de los 450 concentradores de oxígeno fue la de fortalecer la capacidad operativa en el suministro de oxígeno para la atención de pacientes en establecimientos de salud ubicados en las regiones de San Martín, Tacna, Ucayali y distritos de Lima Metropolitana (Santa Anita, Ate, Surco, Lurín, Santa Rosa y Los Olivos)

“Según el informe de control especifico N°056-2021-2-0191-SCE, cuyo período de evaluación comprende del 20 de enero al 22 de setiembre del presente año, la Dirección General de Operaciones en Salud (DGOS) del Minsa envió el 20 de enero de 2021 a la Oficina General de Administración (OGA) el requerimiento para la adquisición de concentradores de oxígeno de 10 Lt/min para las IPRESS del primer nivel de atención”, indicó la Contraloría.

“Como resultado del proceso de indagación de mercado, se invitó a diversas empresas a enviar sus respectivas cotizaciones y se obtuvo como resultado la participación de seis empresas proveedoras, de las cuales solo dos cumplían con las características de las especificaciones técnicas, según el informe de evaluación de un especialista de la DGOS, con fecha 4 de mayo de 2021″, agregó.

Sin embargo, según la Contraloría, un informe elaborado por el especialista técnico del Órgano de Control Institucional (OCI) del 22 de octubre de 2021 determinó que ninguna de las seis cotizaciones cumplía las características técnicas solicitadas por el área usuaria; pese a ello, el especialista de la DGOS validó dos ofertas presentadas.

La comisión de control advirtió que el Minsa adquirió y distribuyó concentradores de oxígeno a diversos establecimientos de salud que no cuentan con la infraestructura adecuada (espacio físico y/o instalaciones eléctricas), personal capacitado para el uso de dichos bienes, no están acondicionados como centros de atención COVID-19, no realizan oxigenoterapia y tampoco han requerido dichos bienes.

El informe de control recomienda al ministro de Salud, Hernando Cevallos, adoptar las acciones pertinentes para el deslinde de responsabilidades de los dos exfuncionarios comprendidos en los hechos irregulares que permitieron validar la oferta para la compra de 450 concentradores de oxígeno.

