El asesor del Despacho Ministerial en el Ministerio de Salud (Minsa), Arturo Granados, aclaró este viernes que los contratos de las vacunas contra el COVID-19 serán entregados solo al nuevo ministro de Salud y a su equipo, cuando asuman el cargo. Esto, por un tema de confidencialidad.

En diálogo con RPP, explicó que los documentos de la negociación con los laboratorios Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, Covax Facility, Human Vaccine LLC, una subsidiaria del Fondo Ruso de Inversiones Directas (RDIF), entre otras, son “confidenciales”. Recordó que el Perú ya tiene aseguradas 98 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus.

“Los contratos para las dosis que se han asegurado que son 98 millones en total, están firmados. En el proceso de transferencia se informará a la comisión sobre eso. Cuando empiece la nueva gestión, que no es en el proceso de transferencia de esta semana, sino en la última transferencia, es donde ya se muestra los contratos específicos. Hay confidencialidad”, manifestó.

“Uno no puede mostrar los contratos a una persona que no es funcionario, ni a cualquier funcionario, sino a la más alta autoridad en una entidad, en esta ocasión, el ministro que sea designado con resolución suprema. No se le puede entregar el contrato hasta que asuman el cargo. Hay un tema de confidencialidad que respetar. Recién en ese momento se mostrará el contrato”, acotó.

El Perú ha recibido alrededor de 13 millones de vacunas de diferentes fabricantes (Pfizer, Sinopharm y AstraZeneca), las cuales se están aplicando para que los residentes en el país estén protegidos ante el riesgo de fallecer o necesitar hospitalización por el coronavirus.

Esta semana, el Minsa anunció la firma de un acuerdo con Human Vaccine LLC, una subsidiaria del Fondo Ruso de Inversiones Directas (RDIF), para la adquisición de 20 millones de dosis de su vacuna contra el COVID-19 Sputnik V.

