Con carteles en mano, un grupo de vecinos protestó ayer frente a la Municipalidad de Lince por la instalación de una planta de valorización de residuos orgánicos en el parque Mariscal Ramón Castilla, una de las áreas verdes más extensas de la ciudad y denominada área de reserva ambiental. Ellos denunciaron que la obra ocasionará un impacto negativo al ambiente.

La instalación de una planta de valorización se realizará en el vivero municipal, ubicado en la zona norte del parque. El propósito de este sitio es la producción, riego, fertilización y fumigación de plantas, así como el desarrollo del compostaje, que es la transformación del material orgánico (restos de podas, hojas) en abono, usado en el mantenimiento de áreas verdes.

A través de un comunicado, la municipalidad precisó que la instalación a la que hacen referencia los vecinos forma parte de un proyecto que comprende también la renovación del cerco perimétrico del vivero, la adquisición de equipos operacionales y un camión baranda.

Un grupo de vecinos protestó frente a la Municipalidad de Lince en contra de la instalación de la planta de valoración de residuos en el parque Ramón Castilla. (Foto: Jesús Saucedo)

Adela Reátegui, miembro del colectivo Salvemos el Área de Reserva Ambiental Castilla, contó a El Comercio que en ningún momento la comuna distrital comunicó a los vecinos los pormenores de este proyecto y que se enteraron de su existencia recién en febrero pasado, luego de que el expediente técnico fuera presentado al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) en el 2021.

“El expediente contempla la implementación de un horno para la obtención de biocarbón. Eso nos parece preocupante, ya que puede generar contaminación. Pedimos explicaciones a la Gerencia de Gestión Ambiental, pero no nos hicieron caso”, contó.

Reátegui agregó que la actual gestión es cuestionada por los vecinos debido a la construcción de dos reservorios para el almacenamiento de agua de riego.

“No cumplieron con lo que dijeron en el expediente técnico, no mantuvieron el canal de regadío en su forma original, sino que lo modificaron. Actualmente, ya no se utiliza este canal porque está mal hecho. Por eso protestamos, por el mal manejo de las áreas verdes del distrito”, señaló.

El vivero municipal de Lince se ubica en la zona norte del parque Castilla. Su propósito es la producción, riego, fertilización y fumigación de plantas, así como el desarrollo del compostaje. (Foto: cortesía)

Luis Enrique Pérez, vocero del colectivo Defiende el Parque Castilla, explicó a este Diario que desde un principio solicitaron al alcalde de Lince que se excluya del proyecto en controversia la instalación de un horno para la obtención de biocarbón.

“El municipio nos informó que ya no va a instalar el horno. En cuanto al uso de técnicas biológicas de compostaje, sí estamos de acuerdo, solo pedimos que el área destinada a esta actividad se traslade al centro del vivero municipal, pues actualmente se encuentra en uno de los extremos, muy cerca de zonas de uso público”, explicó.

Pérez resaltó que hay mucha desinformación sobre el proyecto y criticó al municipio de Lince por no brindar una información clara a los vecinos.

“En realidad, es comprensible la preocupación de los vecinos. Esta gestión ha sido cuestionada por proyectos anteriores que no resultaron del todo bien. La municipalidad debería mejorar su canal de información y no ser tan hermética”, sostuvo.

Responde el municipio

A través de un comunicado, la Municipalidad de Lince indicó que las últimas denuncias de un grupo de vecinos responden a informaciones “inexactas y hasta tendenciosas que buscan generar confusión en la ciudadanía”.

En ese sentido, precisó que la obra en controversia cuenta con los permisos necesarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que incluyen la reparación de un cerco perimétrico, la adquisición de un camión para cumplir las labores de jardinería, el mejoramiento de las instalaciones dentro del vivero municipal y la correcta implementación de la zona de compostaje.

Además, el municipio aclaró que no se procederá con la instalación de un horno u otro equipo que cumpla la misma función. “No se ha considerado la posibilidad de construir, tercerizar o privatizar chimeneas o instalaciones similares que contaminen el medio ambiente”, se lee en el comunicado.