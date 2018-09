El observatorio ciudadano Lima Cómo Vamos convoca a la ciudadanía en general a participar de los talleres gratuitos “Construyamos Ciudad” en marco de las próximas elecciones regionales y municipales, a realizarse el domingo 7 de octubre.



Durante los talleres, cinco en total, los participantes podrán presentar sus ideas, propuestas y soluciones ante los problemas de su comunidad para los próximos alcaldes. A partir de esto se construirán propuestas colectivas a necesidades concretas de Lima Norte, Lima Centro, Lima Este, Lima Sur y Callao.

“Lima Cómo Vamos velará por el seguimiento de ella, además de permitir la articulación de la ciudadanía en una red de líderes urbanos locales que trabajen con Lima Cómo Vamos”, indicó el observatorio en un comunicado.

No hay límite de edad para participar. Solo se requiere personas que cumplan con los requisitos de proactividad, gran capacidad de trabajo en grupo, ganas de aportar soluciones prácticas a problemas concretos de la ciudad e independencia partidaria.

Convocan a vecinos para elaborar propuestas para próximos alcaldes de Lima y Callao Difusión

Cada taller, que se realizará con el apoyo de la cooperación alemana para el desarrollo, implementada por la GIZ, e IDEA Internacional, tendrá un máximo de duración de 3 horas. Luego del proceso de postulación, a las personas seleccionadas se les cubrirán los gastos de transporte y alimentación que implique participar en el taller. Asimismo, se otorgará un certificado de participación.

Los interesados deberán llenar un formulario de postulación: http://bit.ly/2OOhSfh. Más información en limacomovamos.org

CRONOGRAMA

Viernes 7 de setiembre (Lima Centro)



Lima Centro: De 6:00 pm a 9:00 pm.

Lugar: Local de DH Facilitadores: Residencial San Felipe Torre 3 – C – 1er. Piso, Jesús María.



Sábado 8 de setiembre (Lima Este y Lima Sur)

Lima Este: De 9:00 am a 12:00 pm.

Lugar: Parroquia La Virgen de Nazareth: Avenida Renán Olivera 249 Urb. Corporación, El Agustino.



Lima Sur: De 3:00 pm a 6:00 pm.

Lugar: D1 Dance Escuela, Malecón Grau 140, Chorrillos.



Domingo 9 de setiembre (Lima Norte y Callao)

Lima Norte: De 9:00 am a 12:00 pm.

Lugar: Centro Cultural Comedor San Martin: Calle 2, Comas.



Callao: De 3:00 pm a 6:00 pm.

Lugar: Por confirmar.