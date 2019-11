Este 23 de noviembre se realizarán seis eventos en Lima. Se trata de cuatro conciertos, una carrera en la Costa Verde, además de la final de la Copa Libertadores 2019.

Por ello, los ciudadanos deberán tomar sus previsiones pues muchos de estos eventos se desarrollarán en simultáneo. En tanto, se espera un despliegue de agentes de la Policía Nacional para asegurar el resguardo pertinente.

- Vivo x el Rock 2019 -

La décimo primera edición del festival que se realizará en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos busca obtener mejor acogida en comparación de los eventos anteriores.

Este año, serán más de 100 artistas los que participarán en el Vivo X el Rock y los shows se podrán apreciar desde siete escenarios. The Strokes, Interpol y Slipknot son algunas de las agrupaciones que encabezan el cartel de artistas. El evento iniciará a las 11 a.m. del sábado 23 de noviembre y tiene previsto culminar a las 3:30 a.m. del domingo 24.

- Una noche de salsa 10 -

El Estadio Nacional será sede de la décima edición de este evento tradicional de salsa. Los que encabezan la lista de estrellas son los cantantes Willie Colón y Oscar D’ León. Además, se suman La India, el Gran Combo de Puerto Rico y el Grupo Niche. El concierto está programado para 6 p.m.

- Concierto de Sebastián Yatra -

El cantante colombiano brindará un concierto en el Plaza Arena, ubicado en el distrito de Santiago de Surco. El tres veces nominado al Latin Grammy llega a Lima como parte de su gira ‘Yatra Yatra Tour’. El evento iniciará a las 9:30 p.m.

-Con Sabor y Donayre-

El intérprete Manuel Donayre, embajador de nuestra música en el mundo, regresa a la capital para brindar este concierto donde interpretará muchos de sus éxitos como parte de su variado repertorio. El show del que fue integrante de Los Embajadores criollos está programado a las 8 p.m., en el Teatro Municipal de Lima, situado en la cuadra 3 del jirón Ica, en el Centro de Lima.

- Carrera Lima Night -

Tras la exitosa experiencia de su primera edición, vuelve este sábado 23 de noviembre la única carrera nocturna en Lima. La partida será a las 8 p.m., con un recorrido de 7 kilómetros que tendrá como punto de partida y llegada la playa Agua Dulce, ubicada en el distrito de Chorrillos.

El evento deportivo Lima Night Run 2019 es presentado por Adidas y organizado por ZM Sports Management. Este año se espera alcanzar los 3.500 participantes.

- Copa Libertadores 2019 -

La final de la Copa Libertadores de América 2019 entre Flamengo y River Plate se realizará en el Estadio Monumental, ubicado en el distrito de Ate, que tiene una capacidad para 80 mil personas.

La decisión fue tomada por la Conmebol luego de que decidiera que el Nacional de Santiago (Chile) no sea escenario de la definición copera. La final se jugará a las 15 horas local (las 17 de Argentina). El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, informó que se ha realizado las coordinaciones con las autoridades pertinentes para el desarrollo del espectáculo deportivo.

“En la mañana de hoy [5 de noviembre] hubo una reunión con el Ministerio del Interior, hay coordinaciones con nuestro equipo técnico desde hace meses atrás y hay coordinaciones con todas las autoridades en todas las instancias”, refirió en entrevista para RPP Noticias.