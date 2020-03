Este es el día número siete del estado de emergencia nacional debido al aumento de casos de coronavirus Covid-19, ante esta situación los municipios de los distritos con mayor cantidad de habitantes en Lima y las más céntricas como, Miraflores, Surco, Comas, Cercado de Lima, Pueblo Libre, Villa María del Triunfo, Barranco y San Isidro, han habilitado canales de atención para atender a los vecinos. Incluso algunos municipios están implementando números de alerta y grupos de WhatsApp.

Muchos de ellos han modificado el horario de recojo de basura y de patrullaje del personal de serenazgo. Esto, debido a que el último miércoles el presidente, Martín Vizcarra, dispuso que queda prohibido salir de las viviendas desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente como parte del aislamiento social obligatorio, es decir, toque de queda.

Cuarto día en emergencia, toque de queda y 234 casos confirmados

Limeños cantan Contigo Perú y aplauden a médicos, policías y FF.AA.

Estos son los canales habilitados

Miraflores

La Municipalidad de Miraflores tiene abierto Alerta Miraflores las 24 horas, cuyo número de teléfono es 350-9090. El alcalde de Miraflores, Luis Molina, precisó que por ese medio atienden todas las consultas que tengan los vecinos de cualquier tipo. “Ahí atendemos todas las emergencias, enviamos a la ambulancia. Las redes sociales también son otro canal por el cual pueden comunicarse las personas. También tenemos un grupo activo en WhatsApp con los 14 presidentes de las juntas vecinales”, precisó.

Luis Molina anunció que en el distrito siguen funcionando serenazgo (en el horario de 6:30 a.m. a 5 p.m.), ya que en la noche la ciudad queda al mando de la Policía Nacional del Perú. La subgerencia de limpieza se encuentra trabajando. Asimismo, anunció que sigue funcionando las subgenrecia de fiscalización. “Se están haciendo rondas diarias de fiscalización; sin embargo, las personas están acatando al 100%, algo que felicito de los vecinos”, dijo.

Respecto a los turistas que se encuentran en Miraflores, el alcalde explicó que si hay un sospechoso de estar contagia con el covid-19, ellos llaman a la PNP, quienes se acercan al lugar con el Minsa. “Se les toma la prueba y permanecen en cuarentena hasta saber el resultado”.

Además, se vacunarán a adultos mayores contra el neumococo. Tres vehículos de serenazgo trasladarán a tres brigadas de enfermeras para vacunar a adultos mayores que se encuentren postrados, que tengan una limitación física y adultos en estado de abandono.

La seguridad nacional quedó en manos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. (Foto: Leandro Britto)

Tras el toque de queda, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son las únicas autorizadas para vigilar en las calles. (Foto: César Bueno)

Barranco

El distrito de Barranco informó que sus canales de comunicación con los vecinos son a través de Facebook, Twitter, WhatsApp. Asimismo, diariamente comparten un podcast que está saliendo a diario, donde se informan sobre las medidas del Gobierno y las nuestras. El podcast lo envían a través de grupos de WhatsApp con un link que, al momento de compartirlo, los demás hacen click en el enlace y quedan registrados automáticamente. Este puede ser solicitado a través de las redes sociales.

Por esa vía enviarán todo lo que publicamos en las redes; sin embargo, las consultas las hacen por Facebook. Además, el nuevo horario de recojo de basura de 7 a 8 de la noche. El servicio de serenazgo tendrá dos horarios de 7 a.m. a 12 p.m. y de 12 p.m. a 5 p.m.

Comas

El municipio de Comas ha habilitado en sus redes sociales un canal de consultas, a través de Facebook en el siguiente link: m.me/municipalidadcomas. Además, de un número de WhatsApp, 965 988 283 y un correo comascei@gmail.com para atender emergencias.

Pueblo Libre

El distrito de Pueblo Libre informó que cuentan con el número telefónico Alerta Pueblo Libre, (01) 319-3160 y los canales como, Twitter: https://twitter.com/Muniplibre, Instagram: https://www.instagram.com/muniplibre/, Municipalidad de Pueblo Libre - Página Oficial en Facebook - y la página web: https://muniplibre.gob.pe/portal/. Allí el municipio viene actualizando la información de manera constante.

Asimismo, el municipio indicó que se ha cambiado el horario del recojo de basura. Ellos han optado por cambiar el horario, ahora el retiro de basura es de 6 a.m. a 8 a.m. La Gerencia de Desarrollo Humano viene vacunando a adultos mayores en el distrito, y promotores que vienen recogiendo inquietudes de los vecinos de manera presencial. También se encuentran perifoneando mensajes como el nuevo horario de basura y la prevención de que no salgan de sus casas.

Villa María del Triunfo

El municipio de Villa María del Triunfo, indicó que su personal de serenazgo, fiscalización, transporte, limpieza pública son las áreas que siguen trabajando en todo el distrito. Las líneas de alerta para los vecinos son (01) 496-2000 y *6000 y los otros canales de comunicación son a través de mesenger del facebook oficial de Villa María del Triunfo.

Como parte del plan del distrito el alcalde Eloy Chávez junto a su personal de fiscalización y serenazgo , recorrió las zonas de Lomas, Cercado, Nueva Esperanza y y en zonas altas como Ticlio Chico y José Galvez, donde se intervino a las personas que se encontraban en las esquinas de las calles en grupos tomando alcohol y jugando en las losas deportivas y en los establecimientos que aún se mantenían abiertas pese al estado de emergencia. Serenzgo atenderá las 24 horas y limpieza pública hasta las 10 p.m..

San Isidro

En el distrito de San Isidro el municipio a habilitado un Número Alerta (01) 319-0450. Asimismo, indicaron que las consultas son resueltas a través de las redes sociales. En ellas se especifica el horario de atención de recojo de basura, qué hacer con las mascotas, la presencia del serenazgo.

Surco

Debido a las medidas de aislamiento social obligatorio el servicio de serenazgo laborará de 7 a.m. a 6 p.m. en el distrito. Los residuos sólidos se deberán sacar entre las 7 y 8 p.m. En tanto, el servicio de recojo de reciclaje se ha suspendido hasta el 1 de abril. En su cuenta de Facebook, la comuna brinda orientación y recomendaciones para los vecinos. Asimismo, han habilitado el siguiente número fijo, (01) 411-5500.

Otras medidas

La Defensoría del Pueblo comunicó que los servicios públicos deben ser cobrados dos meses después de culminada la emergencia. Se recomienda que los organismos reguladores elaboren la normatividad correspondiente para que las facturaciones de los servicios de saneamiento y electricidad sean cobradas dos meses después de la emergencia, en cuotas y sin intereses. Esta medida debe adoptarse ante la suspensión de actividades económicas como consecuencia del estado de emergencia decretado para contrarrestar el número de contagios por el COVID-19.

De la misma manera, la entidad señaló que existe un gran número de familias pobres, por lo que en las próximas medidas debe evaluarse la exoneración de pagos de los servicios básicos de agua, electricidad y telecomunicaciones, prestados a aquellas familias en pobreza y pobreza extrema registradas en el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

VIDEO RECOMENDADO

Jefe de las Fuerzas Armadas: “Esto es una guerra, pero vamos a vencer”

TE PUEDE INTERESAR