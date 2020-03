Hoy se cumplen 15 días del aislamiento social para evitar la propagación del Covid-19 en el Perú y es natural que la ansiedad nos gane la batalla alguna vez, nos impida dormir bien, que baje nuestra productividad o nos predisponga a estar irritables con los familiares.

¿Qué puede desencadenar nuestra ansiedad o miedos? Estar frente a una situación desconocida como esta, pasar por una prueba o algo retador. Es positiva solo si nos sirve para estar alertas y ser más cuidadosos con nuestras decisiones. Entonces, aprovechemos esta situación y démosle la vuelta a nuestro favor.

Si te llegara una información a través de las redes sociales sin una fuente reconocida -las más frecuentes son los remedios caseros para evitar el Covid-19, predicciones de la cuarentena mundial, vacunas contra el virus o resoluciones ministeriales antes de ser publicadas-: sospecha de ella. Pregunta de dónde se obtuvo ese dato, busca en Internet, consulta a tu médico de cabecera o a alguien relacionado al sector Salud y aclara tus dudas.

¿Se prolongará la cuarentena? Llegada la segunda semana de abril, el Gobierno decidirá o no esta medida en base a la curva de contagio y la cobertura del sistema de salud para tratar a los infectados. Mientras tanto, el aislamiento social, la higiene minuciosa y la prevención es responsabilidad nuestra.

Agentes de las Fuerzas Armadas custodian las calles de Lima y el resto del país para hacer cumplir la cuarentena | GEC

Si el aislamiento general se prolongara aún más, ¿peligrarían los puestos de trabajo? El Ejecutivo ha previsto la afectación de al menos un millón de trabajadores de las mypes, razón por la cual dictará medidas para garantizar el seguro social a quienes se encuentren sin empleo, eventualmente. Si no fuera este tu caso y tienes dudas, consulta directamente a tu empleador sobre tu situación laboral.

¿Qué pasa si no me alcanza el dinero para vivir la cuarentena? El Gobierno ha determinado medidas económicas para proporcionar mayor liquidez a las familias en situación de pobreza con un bono por el estado de emergencia, el retiro de la CTS de hasta S/ 2,400, se congelará el aporte a las AFP para el mes de abril, entre otras medidas.

¿Las actividades en público seguirán realizándose normalmente? Es probable que las instituciones educativas incrementen sus horas de aula virtual; que los espectáculos, museos, conciertos, cine, gimnasios y teatros no tengan la concurrencia de siempre. Las diferentes audiencias recurrirán al entretenimiento a través de transmisiones por Internet y los deportistas continuarán haciendo sus prácticas físicas dentro de casa en la medida de sus posibilidades.

¿Qué costumbres sociales variarán? Nuestros hábitos de higiene se realizarán más exhaustivamente en los espacios públicos y privados, las comidas en nuestro restaurante favorito serán más espaciadas por la inseguridad que nos produce su producción. Cambiaremos el ir de compras por el servicio delivery. Los saludos con beso en la mejilla o apretón de manos variarán por un saludo a distancia o uno de codo.

El presidente Martín Vizcarra decidió extender la cuarentena general por 13 días más, por lo que ahora durará hasta el 12 de abril | GEC

¿Por qué la infección y mortalidad por coronavirus ocurre más hombres que en mujeres? Los estudios realizados en China por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CCDC) indica que la tasa de contagio entre ambos géneros se inclina más frecuentemente hacia los varones. En base a esta información, los doctores concluyen que es muy probable que los hombres adultos mayores ya tenían una enfermedad previa antes de la infección con el Covid-19, lo cual incrementa su riesgo de muerte.

A esto, expertos de la Escuela de Salud Pública de la Universidad John Hopkins agregan que los estrógenos -hormonas sexuales femeninas- podrían estimular la inmunidad para eliminar las infecciones virales y favorecer a la efectividad de las vacunas; tal como ocurre con la gripe común.

Si aún no te has inscrito al newsletter del Coronavirus de El Comercio, hazlo aquí y resuelve tus dudas. Hasta el 13 de abril tendremos tiempo de sobra para aquellos pendientes que no logramos resolver por falta de tiempo, conversar con la familia y amigos con el apoyo de la tecnología o, dedicarnos a desarrollar nuestros hobbies.

De lo que sí podemos estar seguros es que después de la cuarentena ya no seremos los mismos.