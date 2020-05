Una serie de recientes decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo dejó la impresión de que existen problemas de coordinación entre los encargados de diseñar y poner en práctica las estrategias que nos permitan salir de la crisis sanitaria causada por el coronavirus.

El ejemplo más reciente está vinculado con el Decreto Supremo 083-2020-PCM, publicado el domingo por la mañana, y que fue corregido a través de una fe de erratas ayer por la tarde.

La norma inicial, difundida en el diario “El Peruano”, oficializó la prórroga del estado de emergencia hasta el 24 de mayo, pero además incluyó nuevas medidas relacionadas con la reanudación de actividades. Una de ellas establecía la obligación de usar guantes para ingresar a entidades financieras, mercados, supermercados y otros comercios vinculados con la alimentación.

Inmediatamente, médicos, investigadores y científicos utilizaron las redes sociales para manifestar su malestar por esa decisión. ¿La razón? Las diferentes autoridades sanitarias internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), no recomiendan el uso de guantes como una medida efectiva contra el coronavirus. Es más, nuestro propio Ministerio de Salud (Minsa) desaconseja el uso de este elemento.

“Nunca lo hemos promovido para las personas que salen a la calle. Los guantes los usan los trabajadores de salud en los hospitales. Al resto nos va a dar una falsa sensación de seguridad, de sentirnos protegidos. Pero corremos el riesgo de tocarnos la cara con esos guantes puestos e infectarnos”, indica a El Comercio Elmer Quichiz, director ejecutivo de la Dirección de Control y Vigilancia en la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa).

El funcionario añadió que por esta razón el Minsa siempre ha recomendado el lavado de manos con agua y jabón, la distancia social y el uso de mascarillas.

DESCOORDINACIONES

En entrevista con TV Perú, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, dio detalles con respecto a la corrección hecha en el decreto supremo, haciendo hincapié en que toda norma legal es debatida y sustentada en la instancia que él preside.

“Hubo una especie de desazón en la opinión pública, especialmente. Toda norma es debatida en el Consejo de Ministros con la sustentación de uno u otro sector. A efecto de ello, se tomaron en cuenta unos protocolos de los sectores, uno de ellos de Agricultura, e inclusive una opinión de la propia Defensoría del Pueblo, en la cual se señalaba la necesidad de exigir el uso de guantes”, explicó.

Agregó que ayer aprobaron una fe de erratas haciendo dos correcciones. “Una corrección es la no obligatoriedad del uso de guantes, aunque se mantienen las mascarillas. Lo segundo es mantener el distanciamiento de un metro [entre las personas]”,indicó. Sin embargo, no mencionó que el sector Salud hubiera revisado dicha norma.

Pero incluso dentro del Minsa hay descoordinaciones. El doctor Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú, quien renunció al grupo de trabajo que asesora al Minsa en la atención y el manejo del COVID-19, explicó esta situación: “Se convocó a un grupo de expertos médicos que daba las guías y manuales; y luego está el grupo de prospectiva, que ha sido un invento del ministro Zamora para que se encargue de lo de la curva, pero fracasó. Ha tenido que venir un experto geoespacial para dar una visión más realista del tema. La cuestión es que el grupo de expertos jamás se reunió con el de prospectiva. Cada uno daba su opinión y el ministro decidía. Nunca hubo coordinación. Cada uno cumplía su rol, pero sin articulación”.

Maguiña indicó que el Consejo Nacional del Colegio Médico aprobó por unanimidad pedir la remoción de Víctor Zamora de la cartera de Salud. Consideran que no ha cumplido a cabalidad las funciones encargadas.

“No estamos por los cargos, sino por la vida y la salud. Mientras estuve en el cargo he colaborado. He dado un paso al costado por las nefastas declaraciones del ministro en contra de los médicos. Sin embargo, vamos a seguir proponiendo alternativas al presidente, como la necesidad urgente de los cercos comunitarios y cuarentenas focalizadas en las zonas con más infectados”, subrayó el infectólogo.

Gobierno no evalúa la salida de Zamora

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, negó ayer que el Ejecutivo esté evaluando la salida del ministro de Salud, Víctor Zamora, luego de las críticas y pedidos de remoción del cargo por parte de varios gremios de profesionales de la salud.

Zeballos reiteró que el titular del Ministerio de Salud está haciendo un trabajo responsable y a tiempo completo durante el estado de emergencia que se está acatando y que se amplió hasta el 24 de mayo para enfrentar la propagación del coronavirus.

“El trabajo del ministro de Salud es bastante responsable, muy cauto, muy comprometido”, manifestó el primer ministro.

