Un estudiante de siete años del colegio Newton College, ubicado en el distrito de La Molina, es uno de los casos más recientes de coronavirus en el país. Tras conocerse esta noticia, la preocupación se ha apoderado de los padres de familia de este plantel, pues temen que sus hijos también se puedan contagiar.

Al respecto, el especialista en enfermedades infecciosas y tropicales, Eduardo Gotuzzo invocó a la calma y señaló que solo los compañeros y los profesores del escolar infectado con COVID-19 deben ser aislados en sus casas, pero nadie más. Esto por un periodo de dos semanas, tiempo para descartar la enfermedad. Durante este lapso, deben ser monitoreados por el Ministerio de Salud para seguir de cerca la evolución de los síntomas que puedan presentar.

Además, indicó que por ahora no es necesario que a los menores se les tome muestras para practicarles la prueba que confirma o descarta la enfermedad del coronavirus. “No es ni realista ni es lo indicado. Esos chicos deben ser puestos bajo vigilancia igual que la profesora durante dos semanas”, señaló.

La razón para no realizar la prueba mencionada a los menores es porque, en estos momentos, en el supuesto de que haya alguien infectado, el virus aún se encuentra en la fase de incubación, por lo que si se le practica la prueba esta no saldría positiva y se le daría una falsa seguridad, explicó Gotuzzo.

El Ministerio de Salud informó que el Instituto Nacional de Salud es el único que realiza el descarte de coronavirus Covid-19. (Foto: El Comercio)

De acuerdo al especialista, los compañeros y profesores del menor infectado con coronavirus deben seguir un régimen especial durante esta etapa de aislamiento domiciliario. “Por ejemplo, un chico [que ha estado en contacto con el alumno con coronavirus] que tenga a sus hermanos y sus abuelos en casa, debe quedarse en su dormitorio, el cual debe estar ventilado. Además, debe ponerse una mascarilla, comer en una hora diferente a sus hermanos y ser cuidadoso con su higiene”, precisó. El uso de la mascarilla se extiende para el familiar que se encargará del cuidado del menor.

Gotuzzo reiteró que los padres de familia del colegio del estudiante contagiado con COVID-19 deben mantener la calma. Incluso reveló que un familiar suyo enseña en ese centro educativo. “Yo le he dicho que no se preocupe porque enseña en otro salón, en otro año y, por lo tanto, no está en riesgo”, contó.

Casos de gripe

Por su parte, el infectólogo Ciro Maguiña y el epidemiólogo Juan Astuvilca recomendaron que los estudiantes con gripe no deben ir a los colegios hasta que se recuperen, para prevenir la propagación de esta enfermedad respiratoria.

Astuvilca explicó que solo en aquellos casos en los que se sospeche que el alumno agripado pueda tener coronavirus se debe llamar a la línea telefónica del Ministerio de Salud para solicitar ayuda. Se sospecha que una persona tiene coronavirus siempre que haya estado en contacto con alguien que estuvo en un país con casos de coronavirus.

Ambos especialistas subrayaron que la mejor forma que tienen los estudiantes para protegerse contra el coronavirus es lavarse las manos permanentemente, cubrirse con el antebrazo la nariz cuando se estornuda y evitar saludarse con besos en la mejilla.

Maguiña, por su lado, anotó que los directores deben preocuparse porque no falte jabón y papel higiénico en los baños de los colegios. En este sentido, indicó que en las escuelas donde no se cuente con recursos para estos artículos, las asociaciones de padres de familia deben apoyar con estos insumos teniendo en cuenta que la actual condición sanitaria exige reforzar nuestras medidas de higiene personal.

VIDEO RECOMENDADO

Cercado de Lima: delincuentes se disfrazan de payasos para asaltar cambista

Cercado de Lima: delincuentes se disfrazan de payasos para asaltar cambista