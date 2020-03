El presidente de la República, Martín Vizcarra, informó esta tarde que los casos por coronavirus (COVID-19) aumentaron de 318 a 363, en menos de 24 horas, tras procesarse 6184 muestras.

En un nuevo mensaje señaló que se han realizado 6.184 pruebas que ya fueron evaluadas. De estas han resultado 5.821 pruebas negativas.

“Vemos que seguimos aumentando así va a ser por un buen tiempo. El esfuerzo que hacemos es para que estén dentro del tamaña de muestra”, dijo el mandatario en mensaje. Asimismo, detalló que entre los 363 contagiados, hay 31 hospitalizados y cinco personas en cuidados intensivos.

Indicó que la región que tiene la mayor cantidad de contagiados es Lima, con 278 pacientes. Además, señaló que una región que aumentó de manera significativa es Piura, con 19 casos confirmados.

También enfatizó que en Lambayeque hay 8 casos confirmados; en La libertad, cinco; Áncash, cuatro; en el Callao, seis. Loreto tiene 16; Huánuco, cuatro; Junín, diez; Madre de Dios, uno; Cusco, cuatro; Arequipa, siete e Ica, uno.

Sobre el resto de regiones que aun no tienen casos de coronavirus, pidió que no bajen la guardia. “Las regiones que aun no tienen muestras que han dado positivo, no confiarse. Es allí donde tenemos que evitar que se contagien”, comentó el mandatario que hoy cumple 57 años.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en el Perú: Presidente pide este regalo a la población por su cumpleaños