Cerca de 80 personas, que desean regresar a la región de Puno para pasar la cuarentena en su lugar de origen, siguen varadas en los terminales terrestres de la avenida Paseo de la República, en el distrito de La Victoria.

Según informó “TV Perú”, las personas llevan 6 días durmiendo en la mencionada avenida esperando un viaje de retorno, pero hasta el momento no reciben una respuesta por parte de las autoridades. Algunos de ellos indicaron que siguen esperando a que se les realice la prueba para diagnosticar el nuevo coronavirus (COVID-19).

“Seguimos acá porque han venido personas de otro lado y se han infiltrado y nosotros que ya vamos durmiendo 6 días en la calle no hemos podido ingresar [al bus] y las pruebas ya se han acabado. No nos han dado ninguna respuesta. Ha venido un señor y nos dijo que ha hecho una lista para las pruebas, pero no nos dijo más. Ya queremos regresar a Puno”, indicó una joven al medio en mención.

Otras personas indicaron que, en primera instancia, estuvieron varados en los terminales de la avenida Atocongo en Surco, y que les pidieron que se dirijan hacia la avenida Paseo de la República y tampoco obtienen alguna respuesta sobre su retorno.

Vale precisar que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) viene distribuyendo alimentos a los ciudadanos que buscan trasladarse desde Lima hacia Puno para pasar la cuarentena en dicha región.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que la covid-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

¿Hay cura para el COVID-19?

Aún no existen pruebas de que alguna vacuna o medicamento pueda prevenir o curar la enfermedad. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas; y si el paciente está grave, deberá ser hospitalizado.

La OMS coordina esfuerzos para encontrar la cura contra este nuevo coronavirus que ha acabado con la vida de miles de personas.

