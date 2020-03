Ayer el Newton College, ubicado en La Molina, decidió suspender sus clases desde hoy hasta el viernes 20 de marzo, ya que uno de sus alumnos dio positivo en la prueba de coronavirus (COVID-19). Esta decisión fue tomada, luego de que el Ministerio de Salud (Minsa) recomendará a la institución educativa que restrinja sus actividades para evitar concentraciones del alumnado. Ante esta situación, El Comercio realizó un recorrido la zona para revisar el estado de los centros educativos públicos y centros de salud.

“Dada la complejidad de nuestro campus y que los alumnos se trasladan por varios puntos de nuestras instalaciones durante el transcurso de un día escolar, concluimos que un alumno infectado ha podido tener contacto con varios alumnos, no solo los de su grado”, señaló el colegio en un comunicado.

Recorrido por colegios públicos

El Comercio realizó un recorrido por instituciones educativas estatales. Los colegios Aurelio Miró Quesada y 1278 Mixto, ambos en el distrito de La Molina, y Tupac Amaru en La Victoria. Todos los centros educativos tenían agua en los servicios higiénicos; sin embargo, a menos de una semana para que inicien las clases aún se encuentran en remodelación.

Nilda Peña, directora del centro educativo Aurelio Miró Quesada, indicó que por el momento no tienen jabón líquido, ya que eso se implementará el primer día de clases. “Aquí estudian 1200 estudiantes, entre primaria y secundaria. Los profesores van a coordinar con los padres para que se pueda comprar gel desinfectante y papel higiénico para cada salón, porque eso lo vemos nosotros, no lo recibimos. Estamos esperando que el Ministerio de Salud o el de Educación nos mande información sobre las acciones que debemos tomar sobre el coronavirus, hasta el momento no nos dicen nada”, precisó.

LIMA, LUNES 09 DE MARZO DEL 2020. CORONAVIRUS, RECORRIDO DE COLEGIOS Y POSTAS MEDICAS EN LA MOLINA. PERSONAS USANDO MASCARILLAS. FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO/EL COMERCIO

En el colegio 1278 Mixto de La Molina, indicaron que la remodelación terminará antes del lunes, pero que por el momento no se hay jabón liquido en los baños.

La administradora del colegio Tupac Amaru en La Victoria, que tiene 1300 alumnos entre secundaria, primera e inicial, Liliana Lazo, sostuvo que el Ministerio de Educación suele brindarles lejía y jabones, pero este año no han enviado anda aún y no tendrán presupuesto para la cantidad de jabón que estima que se usará este año. “Hasta el momento ni el Ministerio de Educación ni el de Salud se ha comunicado con nosotros sobre el coronavirus. Las acciones que estamos tomando son de lo que vemos en las noticias”, contó.

LIMA, LUNES 09 DE MARZO DEL 2020. CORONAVIRUS, RECORRIDO DE COLEGIOS Y POSTAS MEDICAS EN LA MOLINA. PERSONAS USANDO MASCARILLAS. FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO/EL COMERCIO

Hoy el Minedu anunció mediante su portal web que se han intensifica los trabajos de limpieza y desinfección en 463 colegios de Lima Metropolitana con el fin de prevenir el coronavirus y como parte del inicio del Plan Salud Escolar, que busca asegurar el Buen Inicio del Año Escolar 2020. Asimsimo, ente la proximidad del inicio de las clases, programado para el 16 de marzo a nivel nacional, supervisa el buen funcionamiento de los servicios higiénicos y la limpieza de exteriores y pasillos, así como la mejora de las condiciones para prevenir la proliferación del dengue. Sin embargo, esta situación aún ha llegado a los colegios antes mencionados.

Estado de centros de salud en la Molina

Este Diario visitó dos centros médicos del distrito de La Molina, el hospital Carlos Alcántara Butterfield de Essalud y el Centro de Salud La Molina del Minsa, en ambos lugares se pudo constatar que los servicios higiénicos contaban con jabón liquido y agua. Asimismo, en el primer punto, personal de seguridad les colocaba alcohol en gel a las personas que ingresen al área de emergencias. La mascarilla también era obligatoria en todo el personas que se encontraba en esa área.

LIMA, LUNES 09 DE MARZO DEL 2020. CORONAVIRUS, RECORRIDO DE COLEGIOS Y POSTAS MEDICAS EN LA MOLINA. PERSONAS USANDO MASCARILLAS. FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO/EL COMERCIO