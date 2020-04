La titular del Comando COVID-19, Pilar Mazzetti, aseguró este martes que cualquier persona fallecida, cuyo deceso no se ha producido por una causa flagrante, debe de ser considerada como sospechosa de haber contraído coronavirus.

Explicó que, estos caso se producen “fuera del registro epidemiológico”, puesto que para entrar en este registro se debe tener una confirmación del diagnóstico. Indicó, en ese sentido, que “es preferible” tomar ciertas disposiciones “para disminuir el contagio” del coronavirus en el Perú.

“En este momento, cualquier persona que no ha muerto atropellada, asesinada, o alguna cosa flagrante, es considerada sospechosa. ¿Por qué hacemos esto? Porque estamos protegiendo a la población”, sostuvo durante la conferencia de prensa que sostuvo con el ministro de Salud, Víctor Zamora.

“Es preferible que todo fallecido que no tiene una causa COVID-19 demostrada y no es muerte violenta, es un sospechoso y tomar todas las precauciones para disminuir el riesgo de contagio”, señaló.

La también exministra de Salud detalló que su grupo de trabajo toma “una media” entre las muertes confirmadas por coronavirus y las sospechosas para “calcular las camas hospitalarias” que el sistema de salud necesita.

Mazzeti precisó que “no hay cifras exactas” sobre la pandemia en el Perú y llamó a la calma a la población por “cuestionar que no se haya llegado al pico de la enfermedad”, ya que esto permite preparar la respuesta sanitaria a la enfermedad.

“Tenemos que reflexionar que en salud no existen cifras escritas en piedra. [...] Tenemos siempre cifras que no van a ser precisas, no esperemos tener las cifras exactas. No esperen el pico. Si aún no se ha alcanzado el pico en buena hora porque nos está dando más tiempo para preparar nuestro sistema de salud”, manifestó.

