“Los niños se asustan y no saben que pasa afuera, el show les da a ellos y a los vecinos una alegría por las tardes”, cuenta la madre de los dos menores. Denisse, Pedro (11) y Sebastián (6) viven juntos en el cuarto piso de una casa en San Miguel. “Nosotros queríamos que otros niños se entretengan y no se aburran en los días que dure la cuarentena. Estoy orgulloso y me pone feliz que ahora los niños salgan a vernos”, dice el menor.

El show de títeres empieza exactamente a las 4:00 p.m todos los lunes, miércoles y viernes. La mamá de los pequeños cumple la tarea de sostener un parlante cerca de su ventana durante 30 minutos. Las piezas musicales que comparten cada día son coordinadas previamente en los ensayos del show, el cual solo pueden empezar si concluyen sus deberes. Pedro explica que los peluches de Sonic, el dibujo animado favorito de los dos niños, son los protagonistas del espectáculo, "que busca entretener a los vecinos y evitar que, así como nosotros, tampoco se aburran en sus casas”.

La única canción que no cambia es la que se utiliza en la introducción, una animada melodía de saludo. La iniciativa de ambos se hizo realidad por primera vez hace tres semanas. Denisse cuenta que lo que más disfrutan sus hijos son las miradas y las interacciones con los vecinos más pequeños.

El show empieza a las 4:00 en punto todos los lunes, miércoles y viernes. (Foto: Cesar Bueno)

Angela Peña, quien vive a una cuadra y media de Pedro y Sebastián, se enteró de ellos cuando escuchó las voces de unos pequeños una tarde.

“Un día, de repente, comencé a escuchar unas canciones infantiles y a unos niños que cantaban. Pensé que era alguno aprendiendo la lección o pasando el rato. Salí a ver por mi ventana, porque la música sonaba alto, y en una ventana veo a dos títeres bailando y un cartel gigante que decía: ‘Show de títeres de 4:00 p.m. a 4:30 p.m.’”, cuenta.

Denisse detalla que “hacer esto es su motivación". "Ellos están estresados, pero ahora en la mañana hacen las tareas con más ánimo, porque saben que si han cumplido, el premio será hacer el show. Al inicio, algunas personas adultas gritaban pidiéndoles que se callen y que los dejen dormir. Cuando pasaba esto, ellos me miraban y yo les decía que sigan. Poco a poco, la gente empezó a salir y aplaudir. Ahora les contestan los juegos de adivinanza de los sonidos que hacen los animales. Todo el show está escrito en un libreto, el cual está pegado en el muro debajo de la ventana”.

El contenido del espectáculo ha ido variando. Inicialmente, los pequeños hablaban de los peligros de salir de casa y contagiarse del COVID-19. Luego, narraban los peligros contraer el virus, para ya empezar a intercambiar la información con canciones y espectáculos educativos.

“Las personas de los alrededores participan bastante. Los vecinos más pequeños que salen a verlos tienen entre 5 y 6 años. Hay una niña que casi siempre atiende el show con su abuelo. Incluso, varios ya se saben la canción de introducción”, explica la madre.

Para Ángela, quien los ha grabado desde su casa para compartir esta iniciativa, es emocionante ver tanta inocencia en medio de la cuarentena. "Te hace mirar las cosas desde otra perspectiva. Si ellos, que son niños, encuentran la manera de pasar el rato, divertirse y ayudar a otros niños o adultos, con mayor razón lo puede hacer cualquier otra persona. Me encantó verlos, y desde ese día espero que sean las 4 de la tarde para atender su show. Creo que más actos como estos, libres e inocentes, son los que nos hacen falta”.

Si bien la ampliación del estado de emergencia hasta el 10 de mayo los desanimó, uno de los menores se entusiasma al recordar que cumplirá años en los próximos días. Pero también los motiva el saber que tienen sus títeres y un micrófono a la mano.

