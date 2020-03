¿Qué nos dice la cifra de 38 pacientes de COVID-19 en el Perú en una semana?

Dentro del calendario de la salud pública, una semana no es mucho tiempo. Es como un segundo en la vida. Estamos en un momento inicial, quizá como el que enfrentó China en diciembre. En ese escenario, el Gobierno Chino no tenía idea de lo que estaba pasando.

El presidente Vizcarra ha dicho que el aumento de casos confirmados ha sido “gradual con progresión aritmética, no geométrica como en otros países”, es decir, no ha tenido picos altos. ¿Ese enfoque es válido?

Las cifras son fotografías del momento. Pero reitero: una semana es muy poco tiempo, sobre todo para juzgar si el aumento del número de casos ha sido “aritmético” o “geométrico”. Estamos a merced de lo que hayamos aprendido o no de China o Italia [los dos países que tienen el mayor número de pacientes a la fecha].

En esa línea, ¿las medidas anunciadas por el Gobierno han sido las más acertadas?

Son correctas, pero faltan más. Por ejemplo, con la distancia social se requiere una mayor severidad. He visto que algunas fiestas o eventos públicos se están promocionando con aforos de 290 o 295 personas. Es una burla hacia la disposición del Gobierno, que propone un aforo máximo de 300 personas. En ese caso, la población y los empresarios no han entendido su responsabilidad. Y eso no se legisla; eso es educación y civismo.

¿Qué se requiere con la población?

Más educación y más información. La mejor prevención parte de esas premisas.

Un ciudadano puede evitar asistir a eventos masivos y seguir utilizando el transporte público, con buses para 160 personas. ¿No es esto contradictorio?

Lo es. Sucede que el aforo máximo de 300 personas propuesto por el Perú no está escrito en ningún lado. Es arbitrario. No se trata de poner cifras, sino de verificar que las restricciones se cumplan.

¿Y evitar así una transmisión comunitaria?

Estoy convencido de que la transmisión comunitaria en el Perú ocurre desde hace varias semanas. Recién se están restringiendo los viajes de Europa y todos los días han entrado decenas de pasajeros al país. El reto ahora es sincerar las cifras.

