Este martes El Comercio informó que las diferentes Direcciones Regionales de Salud (Diresa), así como las Direcciones de Redes Integradas de Salud de Lima, han reportado –en conjunto– casi dos millones de casos confirmados del COVID-19 y más de 51 mil fallecidos. Estas cifras difieren significativamente del conteo oficial del Ministerio de Salud (Minsa), que a la fecha ha registrado la mitad de personas diagnosticadas con el virus (1′002.263) y 37.273 muertos.

Según el portal Open-Covid Perú, integrado por científicos computacionales e ingenieros de datos, el desfase entre ambos registros se disparó desde julio y se ha ido incrementando de manera constante. Al respecto, el experto en salud pública Elmer Huerta conversó con este Diario.

–Existe un desfase de casi un millón de casos confirmados y más de 14 mil fallecidos entre la contabilización oficial del Minsa y la de las regiones. Esta última, según dijo la propia ministra en julio, es “más confiable”. ¿Qué nos revela esta situación?

Que el Minsa tiene pies de plomo y demuestra su falta de liderazgo. El sector pregona en plazas y avenidas que son el ente rector en la salud, pero esto prueba lo contrario. No solo tenía que haber establecido los criterios para el diagnóstico de los casos positivos, sino saberlo comunicar a las regiones. Además, supervisar su cumplimiento.

–¿Cuál es la importancia de tener un adecuado registro de casos confirmados?

Son sumamente importantes para elaborar políticas ante la pandemia, pero siempre y cuando se diagnostiquen con pruebas moleculares. Ya tendríamos que hacerlos exclusivamente con ese tipo de tests.

–¿Por qué no con pruebas rápidas?

Por que la prueba molecular nos permite identificar un caso vigente, con la infección en ese momento, y así se puede realizar un rastreo entre sus contactos.

–Desde la Diresa Cusco explicaron que, para ellos, ahora es más importante tener un estudio de seroprevalencia del virus entre su población a realizar diagnósticos con pruebas rápidas, que es lo que tienen disponible actualmente.

Si la mayor parte de las pruebas disponibles son serológicas [o rápidas], no sirve de nada. Por el contrario, si todas son pruebas moleculares, se puede tener una idea de la prevalencia del virus entre la población. Así, se pueden tomar decisiones y elaborar políticas sanitarias acertadas.

–El Minsa informó esta semana que se sobrepasó el millón de casos confirmados. Sin embargo, la ministra Mazzetti precisó que, del total de pruebas realizadas en el país, un 25% eran moleculares y el resto eran rápidas. ¿Puede el Estado hacer un diagnóstico correcto del impacto de la pandemia en el Perú con tan pocas pruebas moleculares realizadas y un desfase en las cifras respecto a las regiones?

Es imposible. Un sistema que se basa en pruebas serológicas no es el más adecuado, y que solo una de cada cuatro pruebas realizadas sean moleculares no mostrará un panorama adecuada. Por alguna razón, el Minsa se aferra a las pruebas rápidas cuando ya no deberían usarse.

–¿Qué consecuencias directas tiene este escenario?

Pues está minando la efectividad del Minsa para hacer un mapeo de casos, determinar las zonas calientes con la presencia del virus, y el control de la enfermedad.

–¿Con este desfase en las cifras y el uso mayoritario de pruebas rápidas para confirmar los casos se puede decir categóricamente que no estamos ante una segunda ola?

Con solo un 25% de pruebas moleculares utilizadas, no. Un funcionario responsable tendría que informar sobre un aumento de casos en determinada zona, pero con base a pruebas moleculares. Sin estas no puede decirlo.

–Entonces, ¿tiene sustento que se tomen medidas como ampliar por una hora el toque de queda, cerrar las playas o reducir el aforo en centros comerciales como ha hecho el Minsa recientemente?

Esas decisiones tienen que tomarse con base a las cifras. Sin no hay líneas de base, estas medidas [del Minsa] son solo actos reflejos para que no les digan que no hacen nada. Lo que más preocupa es que, con todo lo visto, estamos repitiendo el mismo error que cometimos en marzo.

