En el día 80 del estado de emergencia por el nuevo coronavirus, el alcalde de La Victoria, George Forsyth, sostuvo que su comuna hace los esfuerzos de fiscalización para evitar que el gran número de ambulantes que salió en los últimos días a las calles, siga en la vía pública. Sin embargo, el burgomaestre indicó que esta movilización de informales no se pueden controlar en su totalidad.

Recordó que La Victoria es la jurisdicción en el que se reporta un alto índice de casos de COVID-19, pero que la zona se muestra aún “interesante” para el comercio pese a la cuarentena. “Nosotros estamos siendo víctimas de esta pandemia porque habíamos logrado un orden nunca antes visto y como esto ha afectado económicamente al país muchos se han volcado al comercio ambulatorio”, dijo para TV Perú.

Forsyth informó que planteó que un grupo de ambulantes pueda ser trasladados al emporio comercial de Gamarra para que su actividad sea controlada a fin de prevenir contagios de coronavirus, pero que esa decisión es del Gobierno Central que debe ser plasmado a través de una norma.

"Nosotros hemos hecho muchos aportes al Gobierno Central. Decimos que sería más interesante ordenarlos dentro de Gamarra porque ahí están las galerías. Muchos dicen ‘dales un local’, bueno ahí tenemos más de 300 galerías. Ahí están los locales. El problema es que el estado de emergencia no permite el giro textil. No pueden trabajar en tienda abierta. Entonces, lo que sucede es que trabajan en la calle y en la calle no los podemos controlar. Hemos hecho la propuesta que dentro de Gamarra podemos controlarlos, con el aforo y distanciamiento, pero en la calle eso será imposible”, agregó.

Respecto a que este miércoles se retomó la actividad física y de recreación en espacios públicos durante la cuarentena tras una directiva aprobada por el Ministerio de Salud (Minsa), Forsyth remarcó que “definitivamente no es el momento para venir a La Victoria si sabemos que es el distrito con gran cantidad de contagiados”.

Ambulantes se resisten abandonar la avenida Grau

