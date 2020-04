En estos días, el Obispo Auxiliar de Lima, monseñor Guillermo Elías, recorre los hospitales de la capital llevando la palabra de Dios a las personas que están enfermas por el coronavirus (COVID-19), así como a sus parientes y el personal de salud. El lunes estuvo en el Hospital Arzobispo Loayza, el miércoles (hoy), en el Hospital de Essalud Edgardo Rebagliati y el próximo jueves estará en el Hospital Guillermo Almenara.

De esta manera, el monseñor les brinda un poco de consuelo y esperanza a las personas que de un momento a otro se han visto golpeados por la pandemia y que seguramente muchos de ellos, en la soledad de los cuartos en donde están hospitalizados, se preguntan por qué les pasó esto.

“En el Loayza sentí el dolor, la pena de los pabellones de los enfermos del COVID-19. Era imposible acercarme más de lo que debería por el protocolo. Sentía un inmenso dolor dentro de esos pabellones. Fue muy duro cuando salí del hospital, porque sentí todo eso que debe ser estar solo ahí. Porque en los rostros de ellos y del personal…Es fuerte”, relató monseñor.

“La experiencia ha sido completamente diferente en el Rebagliati. [Ha sido] una esperanza enorme ver a la gente parada en las ventanas de los pabellones”, añade conmovido.

Mientras realizaba su recorrido con el Santísimo en el hospital Rebagliati, bendiciendo al público, una conmovedora escena se registró: la gente se arrodilló de manera espontánea. “Fue una cosa impresionante, de verdad que me puse a llorar. Claro, con todo lo que tenía encima, la mascarilla y todo, la gente no se percató. Pero me impactó mucho ver a la gente parada en las ventanas, saludando al Santísimo, y nosotros llevándoles una palabra de esperanza. Para un pastor, para un obispo, eso es algo muy impactante. Te das cuenta de que estás en donde debes estar y estás haciendo lo que Dios quiere”, expresó.

Un momento conmovedor se registró durante el recorrido de monseñor portando el Santísimo en el hospital Rebagliati. Muchas personas miraban desde las ventantas de los pabellones del nosocomio y otros se arrodillaron (Foto: Francisco Neyra/GEC)

¿Usted no le teme al coronavirus? ¿No teme contagiarse?, le preguntamos. “Es natural, ¿verdad? No soy Superman, soy un ser humano y te preguntas ¿qué pasaría si te contagias? Los más asustados son mi familia de sangre, mis hermanos, mis sobrinos, mis amigos íntimos, los feligreses que me conocen por años. Me dicen: cuidado por favor, sabemos de tu dedicación pastoral, sabemos que tratas de servir; por favor, cuídate, cuídate mucho”, responde.

La labor de recorrer los hospitales y de llevar palabras de consuelo a las familias afectadas por el coronavirus forma parte del plan de trabajo que ha implementado la Iglesia de Lima para afrontar el coronavirus en la capital y cuyo encargo general le fue encomendado al Obispo Auxiliar de Lima, Guillermo Elías, por parte del Obispo de Lima, monseñor Carlos Castillo Mattasoglio.

El plan de trabajo, durante el estado de emergencia, abarca líneas de trabajo como la denominada pastoral social, mediante la cual se brinda ayuda humanitaria a la población. También, una central telefónica a través de la cual sacerdotes, religiosas y laicos brindan apoyo emocional (pastoral de escucha). Otra línea de trabajo es la pastoral de salud, en que se incluye la visita a los hospitales.

“El señor me ha formado guerrero”

La coyuntura por el COVID-19 es muy dura, más todavía en los hospitales, con personas que temen lo peor. Pese al riesgo al que se expone de contagiarse con el virus, Monseñor Elías cree que está en el lugar correcto.

“Jamás imaginé, porque yo en julio del año pasado me ordené [de Obispo Auxiliar de Lima], tengo un año recién, que Dios me iba a permitir estar en esta situación. Dios me está hablando con tanta claridad: ´es aquí, es así donde quiero que seas obispo, sencillo y cercano con tu pueblo´. Eso es lo que estoy tratando de hacer”, expresó.

No es la primera vez que monseñor afronta una situación difícil. Él recuerda que, cuando empezó su labor pastoral, fue asignado como párroco en la Parroquia Señor de los Milagros en Comas (1994-2006). “Llegue y todo era tierra, ripio, sendero prendía fogata en los cerros y se veía la hoz y el martillo; sendero incluso me tocó la puerta una noche y me pidió una reunión. Me preguntaron que qué hacia allí. Te salvas - me dijeron- porque eres peruano, porque había habido extranjeros ahí y se habían ido”.

A pesar del temor que infundía trabajar en esas condiciones, monseñor guarda un cariño especial a Comas con su parroquia. Recuerda en particular un programa de becas que pudo implementar y que gracias al cual muchos jóvenes pudieron estudiar en la universidad y que ahora ya son profesionales.

“El señor me ha formado guerrero. Me ha formado fuerte para tener una capacidad de trabajo fuerte”, enfatiza.

“A la población le digo que confíe en el amor de Dios, que no están solos, que la Iglesia está con ellos. Por eso le digo: Lima, levántate. Estamos contigo [el lema de la campaña de ayuda a las personas afectadas por el coronavirus]”, finalizó.

