Coronavirus en el Perú: largas colas y anaqueles vacíos en principales supermercados de Lima y Callao

“Hay que tomar previsiones por si no podemos salir”, “tenemos que abastecernos para evitar el contagio de coronavirus”, son algunas de las frases que repetían las personas en los principales supermercados de Lima y Callao, donde desde el miércoles se registran compras masivas de productos de aseo y abarrotes.

El Comercio realizó la mañana de este jueves un recorrido en el que pudo comprobar que largas colas se registran en los centros de venta, donde productos como jabones, papeles higiénicos, geles, limpiadores, entre otros, se han vuelto de los más solicitados por consumidores que no dudan en hacer largas colas bajo el sol para conseguirlos.

Pese al llamado a la calma que ha hecho el presidente de la República, la ministra de salud, así como la Cámara de Comercio de Lima, desde las 7 a.m. se empezaron a formar filas en el Makro del Callao, como se evidencia en este reporte que realizó en vivo el periodista Rodrigo Cruz desde la cuenta de Facebook de este Diario:

Pese a ser una surtida tienda mayorista, los anaqueles lucían vacíos en las secciones de aseo. Las colas eran tales que se debió establecer un protocolo para el ingreso ordenado:

La misma escena se repetía en el Makro de la Avenida Jorge Chávez, en el distrito de Surco, donde la periodista Yasmín Rosas pudo recoger los testimonios de personas que manifestaban su preocupación ante el incremento de casos de Covid-19 en el Perú.

Algunas familias aprovechan en comprar cosas extras como guantes, agua embotellada, detergentes, comida para mascotas, etc. Aquí escuchamos un breve testimonio 👇#CoronavirusPerú @Lima_ECpe @elcomercio_peru pic.twitter.com/i3zVnlhA2j — Yasmin Rosas Angulo (@letraimprenta) March 12, 2020

Aquí incluso personal municipal llegó para intentar poner orden ante la afluencia inusitada de gente.

Así lucía el interior de Makro de Surco cuando El Comercio realizó recorrido:

#CoronavirusEnPerú En Makro de Surco, los anaqueles de productos de limpieza, jabones, desinfectantes y papel higiénico lucen vacíos. Compradores señalan que están tomando precauciones ante un posible desabasecimiento. @Lima_ECpe @elcomercio_peru pic.twitter.com/mPlIxlmKAI — Yasmin Rosas Angulo (@letraimprenta) March 12, 2020

Algunas personas llegaban a hacer compras portando mascarillas:

El azúcar, arroz y aceite también son productos con alta demanda en el Makro de Surco. Algunos llegan con listas y mascarillas a realizar compras. #CoronavirusPerú @Lima_ECpe @elcomercio_peru pic.twitter.com/2Fzj3FVww1 — Yasmin Rosas Angulo (@letraimprenta) March 12, 2020

De manera más ordenada, en Tottus de San Miguel también destacaba la compra de productos de aseo.

Ahora en el Tottus de la Av. La Marina: menos gente pero las ganas de comprar es la misma. @Lima_ECpe pic.twitter.com/KrxFQdzwBk — Rodrigo Cruz (@rcruza) March 12, 2020

En este supermercado, durante el recorrido de El Comercio, los anaqueles de carne empacada lucían vacíos:

Se acabó la carne empacada en el Tottus de La Marina. Así lucen los estantes.



@Lima_ECpe pic.twitter.com/Mp7Bhy9puw — Rodrigo Cruz (@rcruza) March 12, 2020

Y en Plaza Norte (de Independencia) compraban productos de aseo y productos no perecibles:

Empezamos el recorrido por los supermercados en Lima. Así luce a esta hora el Makro de Plaza Norte. Decenas de personas haciendo cola con sus coches para ingresar al local. El establecimiento dice que el ingreso será de manera paulatina respetando el aforo máximo. @Lima_ECpe pic.twitter.com/iuZJXAZAYa — Rodrigo Cruz (@rcruza) March 12, 2020

NUEVAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN

La tarde de este jueves, el presidente Martín Vizcarra ofreció, junto a su gabinete, un mensaje a la nación en el que anunció medidas adicionales para prevenir el contagio de Covid-19. Además de la postergación del inicio del año escolar, el mandatario extendió la medida a educación técnica y universitaria. También anunció norma que prohibirá los espectáculos de más de 300 personas, para evitar la concentración innecesaria de personas.

Horas antes, el Ministerio de Salud confirmó que actualmente son 22 los casos de coronavirus en el Perú. La titular del Minsa, Elizabeth Hinostroza, también pidió calma a la población para evitar escenas como las que se vienen registrando.

“Hay que entender la dimensión. ¿Quiénes estarán en el aislamiento domiciliario? ¿toda la ciudad? No. Todos los que vienen de España de Italia y otras ciudades [donde se ha reportado el COVID-19]. Deben tomarlo de una manera racional. No es que todo el mundo salga ahora y se ‘estoquea’ de productos como que vamos a tener una guerra. Ese no es el mensaje. Empecemos a dimensionar las cosas en una real magnitud”, acotó.

Como se recuerda, la noche del miércoles, el Ejecutivo declaró la emergencia sanitaria en todo el país por un plazo de 90 días calendario. Ante el aumento de los casos de coronavirus en el Perú, también se decretó el “aislamiento preventivo domiciliario” por 14 días para todas las personas que lleguen al país provenientes de Italia, España, Francia y China.

