“Acá no regalamos mascarillas”, le dice el vigilante de la puerta 3 del hospital Rebagliati a un joven que cree tener coronavirus. “Así se acercan asustados y me piden que les regale, cuando acá solo pueden venir los que tienen los síntomas”, comenta detrás de su mascarilla verde señalando la pared en donde están escritos los síntomas del Covid-19.

En la puerta 3 del hospital Rebagliati de Essalud se están atendiendo casos de posibles sospechosos de coronavirus. (Fotos: Alessandro Currarino)

En menos de 10 minutos, se forma una larga cola en esa zona establecida para atender a personas que puedan tener síntomas de coronavirus. La mayoría son transeúntes que se acercan por curiosidad, otros son más cautos y llegan con mascarillas pidiendo que les hagan la prueba médica. Los vigilantes aseguran que personal médico de Essalud los ha instruido con la información básica de los síntomas para recibir a quienes llegan y luego transferirlos con los doctores.

Algunas personas llegaron al hospital al sentir algunos síntomas del Covid-19. (Fotos: Alessandro Currarino)

Son las primeras horas de la cuarentena dictada por el Ejecutivo para prevenir los contagios de coronavirus. El presidente Martín Vizcarra decretó el Estado de Emergencia Nacional durante 15 días y el aislamiento social obligatorio como parte de las medidas del Ejecutivo para frenar el avance del COVID-19 en el país.

Pese al pedido de no salir de las casas, en las calles hubo personas transitando con normalidad. Algunos usando mascarillas, mientras que otros asistían a lugares concurridos como los supermercados sin ninguna medida de protección.

En el Instituto Nacional de Neoplásicas (INEN) el uso de mascarillas no es inusual. La mayoría de personas con cáncer usan el implemento para protegerse de contraer otras enfermedades. El personal de seguridad solo permite el ingreso de un acompañante por paciente. Las atenciones médicas con previa cita no fueron restringidas. En el ingreso, los usuarios son evaluados por personal médico y les entregan gel antibacterial para la limpieza de las manos. Lo que no se está permitiendo es el ingreso de personas a visitar a pacientes hospitalizados.

En el INEN, las personas llegaron protegidas con mascarillas. (Fotos: Alessandro Currarino)

Solo hubo restricción en el número de acompañantes de cada paciente que tenía cita médica. (Fotos: Alessandro Currarino)

Desde temprano se formaron colas para ingresar a recoger medicinas y para citas médicas. (Fotos: Alessandro Currarino)

Personal médico evaluó a cada paciente y les otorgó gel antibacterial. (Fotos: Alessandro Currarino)

Desde temprano, hubo personas que decidieron salir de compras. En el centro comercial Open Plaza, en Angamos, cientos de personas formaron largas colas para ingresar al supermercado Tottus. Dos policías, sin mascarillas, vigilaban que todos ingresaran en orden. Un trabajador del supermercado dejó ingresar a los usuarios en grupos de 50. Además de apuro lo que primó fue la desinformación. Hubo quienes querían realizar pagos que podían hacerse online y adultos mayores que no recordaban lo que se había decretado.

Desde temprano, varias personas llegaron a supermercados como Tottus, en Angamos. (Fotos: Alessandro Currarino)

Personal del supermercado dejó entrar a las personas en grupos de 50. (Fotos: Alessandro Currarino)

En el Real Plaza de Salaverry la situación fue distinta. No hubo colas para ingresar, pero igual hubo presencia incluso de familias enteras realizando compras en el supermercado Plaza Vea. El centro comercial lucía casi vacío, solo funcionaban las farmacias, bancos y el supermercado. En los exteriores, un grupo de policías, sin mascarillas, resguardaban el lugar.

En donde hubo mayor desconcierto fue en el Mercado Modelo N° 1 de Surquillo. Tanto vendedores como usuarios preguntaban a serenazgo qué iba a ocurrir en las próximas horas. “¿Me van a detener mañana si vengo a comprar?”, “¿Me van a dar una credencial para poder vender?”, son algunas de las interrogantes que los serenos trataban de responder. Algunas vendedoras decidieron ofrecer jugos solo para llevar y que nadie consumiera dentro del mercado. “Nos han dicho que mañana nos van a quitar nuestras cosas si nos ven vendiendo”, dice nerviosa la dueña de un puesto de desayunos.

En el Mercado Modelo de Surquillo, los usuarios y vendedores lucieron con mascarillas. (Fotos: Alessandro Currarino)

Así lució el mercado el primer día de cuarentena. (Fotos: Alessandro Currarino)





Algunas personas que llegaron al mercado mostraron su preocupación por lo que pasará en los próximos días. (Fotos: Alessandro Currarino)

Incluso llegaron familias completas a realizar las compras. (Fotos: Alessandro Currarino)

Hasta el mediodía, avenidas como Aviación, Angamos, Arequipa y Salaverry lucían con establecimientos cerrados y pocos transeúntes. Las farmacias y bancos operaban con normalidad. Incluso, motos de la empresa de delivery ‘Glovo’ se trasladaban junto a buses de transporte público con normalidad.

Personal de las Fuerzas Armadas, protegidos con mascarillas, salieron desde temprano a vigilar las calles. (Fotos: Alessandro Currarino)

Tampoco hubo restricción de tránsito para trabajadores del servicio delivery Glovo. (Fotos: Alessandro Currarino)

¿En qué circunstancias y quiénes pueden salir a las calles?

El gobierno ha anunciado que solo se podrá salir a las calles para la adquisición, producción y abastecimiento de alimentos y medicamentos; asistencia a centros de servicios y de salud y retorno al lugar de residencia.

También podrán circular las personas que se dediquen a la asistencia y cuidado a personas adultas mayores, menores, personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad.

Para acudir a entidades financieras, seguros y pensiones no hay restricción, así como para quienes laboren en la producción, almacenamiento, transporte, distribución y venta de combustibles.

Las personas que trabajen en medios de comunicación y centrales de atención telefónica también pueden salir a la calle.

Un requisito para cumplir con estas excepciones en el marco del Estado de Emergencia Nacional es portar una credencial de trabajo o fotocheck, precisó el ministro Carlos Morán.

¿Cómo saber si alguien está autorizado para salir a la calle?

El primer ministro Vicente Zeballos indicó que se está levantando un protocolo que considere una constancia para las personas que trabajen en el rubro de salud, la cual deberán portar desde el martes 17.

¿Qué pasa si salgo a la calle sin autorización?

Será detenido. El primer ministro adelantó que la norma para estas detenciones deberá integrarse con el código penal para establecer las sanciones correspondientes.

“(Las personas que no acaten la medida) van a ser intervenidas. Las que no tengan una justificación para transitar por la calle van a ser intervenidas, el derecho al libre tránsito está restringido. Se la llevan a la comisaría, hacen control de identidad y, con la Fiscalía, para establecer la sanción respectiva”, señaló, por su parte, el ministro del Interior, Carlos Morán.