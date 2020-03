El decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios Celi, informó que una médica residente, cuya identidad se mantiene en reserva, ha dado positivo a coronavirus (COVID-19).

La médica, quien se encuentra en su segundo año de residentado y labora en la especialidad de ginecología en un hospital de Lima, fue diagnosticada el último sábado luego de presentar síntomas de la enfermedad. Debido a ello, diez de sus compañeros de trabajo, también médicos residentes, fueron sometidos al tamizaje ese mismo día. Hasta hoy esperan los resultados.

No obstante, no sería el único caso. “En otro hospital de Lima también hay otra médica residente que tiene toda la sintomatología y estamos esperando los resultados. Son dos hospitales diferentes, pero hemos decidido no dar a conocer los nombres de los nosocomios ni de los pacientes porque es un tema muy sensible. Nuestros médicos son héroes de carne y hueso y también tienen temor”, declaró Palacios Celi a El Comercio.

Pese a que se mantiene en reserva los detalles del nuevo caso de COVID-19, el decano enfatizó en que la especialista no había viajado al extranjero por lo que su contagio se realizó dentro del país. “Sería un contagio dentro del hospital”, agregó.

En esa línea, insistió en que se dote a los médicos de implementos de seguridad para garantizar que no sean afectados durante el desarrollo de su trabajo. “Necesitan kits de seguridad que incluyan mascarilla, guantes, lentes y batas, que puedan ser renovados constantemente para evitar el contagio”, expresó.

RESTRICCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS

El decano del Colegio Médico del Perú saludó la decisión del Ejecutivo de declarar emergencia nacional y aislamiento obligatorio por 15 días para frenar el avance del coronavirus, enfermedad que tiene 86 casos confirmados en 10 regiones del Perú.

“Es una medida dramática que busca disminuir en un solo acto la cantidad de infectados”, dijo.

Sin embargo, Palacios Celi pidió que el Ministerio de Salud (Minsa) fiscalice el cumplimiento de las restricciones especiales dentro de los establecimientos de salud. “La norma dice que los médicos dentro de hospitales solo deben trabajar en urgencias y emergenciasm, pero ahora están atendiendo en consultorios externos”, denunció.

De acuerdo con el inciso c del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, el libre tránsito de las personas está restringido excepto cuando se trata de “asistencia a centros, servicios y establecimientos de salud, así como centros de diagnóstico, en casos de emergencias y urgencias”.

Las excepciones a la restricción de tránsito también incluyen a quienes se movilicen para acceder a alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad, lo que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al público; quienes trabajen en empresas de agua, saneamiento, electricidad, limpieza y recojo de residuos, etc; así como para quienes cuidan a personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, dependientes, personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad. También pueden desplazarse los que trabajen en entidades financieras, seguros y pensiones, venta de combustible, hoteles, medios de comunicación y centrales de atención telefónica (call center).

VIDEO RELACIONADO

El presidente Martín Vizcarra anunció cuarentena general como medida de prevención para evitar el aumento de contagios de coronavirus.

Martín Vizcarra anuncia cuarentena obligatoria para evitar mayor propagación del COVID-19

TE PUEDE INTERESAR