Un grupo de profesionales de la salud del Hospital de Emergencia de Villa El Salvador realizó este viernes una protesta frente a dicha institución en demanda de mejores condiciones laborales. Esto se produce en el día 40 del estado de emergencia decretado por el Gobierno para frenar el avance del coronavirus (COVID-19).

Percy Huamán, presidente del Cuerpo Médico del referido nosocomio, indicó a Canal N que la manifestación responde a “una serie de falencias” en el sistema de salud. Inclusive dijo que algunos de los galenos y enfermeras han sido “obligados” a trabajar con síntomas de coronavirus.

Agregó, que el personal no cuenta con instrumentos de protección para atender a pacientes con COVID-19. También reclaman que aún se mantengan bajo la modalidad de servicios por terceros y que hay condiciones de hacinamiento en el centro de salud.

“Aquí estamos médicos, enfermeras, obstetras, entro otros porque reclamamos mejores condiciones laborales, un contrato digno. Que nos den un bono que hasta ahora no se cumple, el seguro de vida que hasta ahora no tenemos. Queremos que reconozcan nuestro trabajo desde marzo. Estamos desprotegidos”, señaló.

“Tenemos técnicos y enfermeras con el COVID-19 y hasta ahora no tienen ninguna cobertura. Hace dos días un técnico de enfermería ha sido obligado a trabajar con síntomas de coronavirus. Ha tenido que pagar para que haga la prueba rápida para que salga positivo”, acotó.

Por su parte, Jéssica Gómez, representante del sindicato de enfermeras del hospital de VES, pidió al Ministerio de Salud (Minsa) equipos de protección personal (EPP). “Los uniformes deben cumplir con todas las especificaciones técnicas para la seguridad de todos los trabajadores”, señaló.

En tanto, el médico de Emergencia, Nick Fuster, aseguró que en el área donde labora se reporta hacinamiento de pacientes. “El área de emergencia ha colapsado. La capacidad no tengo como darle porque es relativa. Ahora tenemos hacinamiento a veces hasta afuera. A veces la culpa no es de nuestros coordinadores porque hacen lo que pueden, pero el Gobierno no nos apoya”, señaló.





¿Cuánto dura el período de incubación de la COVID-19?

Primero hay que entender que el período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad.

De acuerdo con estimaciones, el periodo de incubación de la COVID-19 oscila entre 1 y 14 días, y en general se sitúa en torno a los cinco días.

Por el momento se continúan analizando y actualizando estos datos para tener una información más precisa y detallada.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

VIDEO RECOMENDADO

Los Olivos: tres sujetos ingresaron a tienda a robar bebidas alcohólicas

Los Olivos: tres sujetos ingresaron a tienda a robar bebidas alcohólicas 24/04/2020

TE PUEDE INTERESAR