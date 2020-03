En el marco de evitar posibles contagios por el coronavirus (COVID-19), el Ministerio de Salud (Minsa) indicó que deben evitarse los saludos con besos o dándose la mano, así como compartir un mismo vaso de cerveza en una reunión.

“Cuando hay este tipo de infecciones, se recomienda evitar los saludos a los que estamos acostumbrados: con besos y de igual manera darnos la mano de manera innecesaria”, dijo la titular del Minsa, Elizabeth Hinostroza.

La ministra recordó que el contagio ocurre de persona a persona, por lo que pidió a los ciudadanos recordar las medidas de higiene para reducir al mínimo un posible contagio de dicha enfermedad.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía para mantener la calma y recordar las medidas de higiene que son el lavado de manos, como mínimo durante 20 segundos, con abundante agua y jabón; cubrirse el rostro cuando se va a toser y evitar tocarse el rostro con las manos sucias, porque a través de la mucosa de la nariz y de los ojos ingresa el virus”, aseveró.

Por su parte, el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el Perú, Rubén Mayorga, dijo que también se debe evitar compartir el mismo vaso de cerveza o de cualquier otra bebida.

“A las precauciones de no besarse cuando se saludan, no darse la mano innecesariamente, agregaría no pasarse el vasito de cerveza, porque el vasito tiene saliva y esa es la manera en que se transmiten las infecciones respiratorias”, aseveró.

Mayorga comentó que a los nueve días de haberse declarado la emergencia, el gobierno de China ya había pasado todo el genoma del virus para empezar las pruebas de detección y antivirales, por lo que se ha indicado que una probable vacuna contra el coronavirus estaría lista entre 12 a 18 meses.

Agregó que, mientras eso ocurre, solo queda reforzar las medidas de limpieza, poniendo énfasis en el lavado de manos, como la medida más eficaz para prevenir un posible contagio.

Cabe recordar que el presidente de la República, Martín Vizcarra, confirmó hoy el primer caso de coronavirus en nuestro país.

“Hoy debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus en nuestro país, en un paciente varón de 25 años con antecedentes de haber estado en España, Francia y República Checa”, manifestó.

