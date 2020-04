El inicio de clases escolares coincidió con el inicio de la cuarentena establecida por el presidente Martín Vizcarra para prevenir la propagación del coronavirus. Esto motivó a que unas semanas después, el 1 de abril pasado, un grupo de padres de familia de colegios privados decidiera formar la Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Privados del Peru (Anapef).

La fundadora, Agnieszka Céspedes, consiguió que su colegio le otorgue un descuento en la pensión de sus dos hijas de hasta 30% por una de ellas, pero sabe que no todos los centros educativos están tomando medidas al respecto por lo que decidió formar una asociación para ayudar a los padres.

Céspedes considera que las clases virtuales, por el momento y pese al esfuerzo de los colegios no se equiparan a las clases presenciales. “Además, los padres no van a querer mandar a sus hijos por miedo a contagiarse porque todos tenemos en casa a alguien vulnerable. Así que hasta que las clases presenciales se reinicien y todo regrese a la normalidad, los padres no van a poder pagar o cumplir”, dijo.

Coronavirus en Perú: colegios privados hacen ajustes en sus sistemas de cobro

Ejecutivo evalúa acciones respecto a pago de pensiones escolares en colegios privados

Ana Merceres Cálderon, quien vive en la ciudad de Trujillo, logró retirar a su hijo del colegio Montessori Internacional College, sin perder la vacante para el próximo año y le devolvieron los útiles. Su hijo de tres años cursa el nivel Inicial y la carta modelo de Anapef la ayudó “concretar lo que estaba solicitando”.

La propia fundadora de Anapef, Agnieszka Céspedes, tiene matriculadas dos hijas en el colegio Santa Margarita, donde según detalló, el plantel apelo en un inicio a la buena voluntad de los padres para cumplir con sus pagos, y ellos ayudarían a no cobrar una mora. “De manera indirecta, luego de la coyuntura y de enviar cartas. Me imagino que ellos han evaluado la situación, ya que el 14 de abril accedieron a darnos el de 30% de descuento a alumnos de inicial y 15% a al resto de alumnos”, contó.

“Los colegios mandaban su cartas solicitando los pagos, solo no cobraban la mora, pero las clases que nos daban a través del Zoom o Youtube era de de 30 minutos al día”, comentó.

En su consideración, las clases presenciales no tienen el mismo impacto que las virtuales. Por ello, muchos padres están aplaudiendo la reacción del gobierno de Aprendo en casa, y se están sumando a ella en las distintas plataformas.

“La asociación se está comunicando con representantes del Congreso y del gobierno, aquí ni hay partidos políticos, estamos dándole el espacio y herramientas a padres de familia para que puedan negociar el retiro, disminución de pago o en cuotas. Estudios jurídicos que se han unido están revisado las cartas. Ya hemos tenido casos donde los colegios están respondiendo de forma solidaria gracias a las cartas modelo que tenemos”, contó. El correo electrónico de la asociación es: anapef.colegiosprivados@gmail.com.

-Pronunciamientos de autoridades-

Esta semana miembros de la bancada del Frepap se reunieron virtualmente con el Ministro de Educación, Martín Benavides, a fin de solicitar al Minedu acciones para facilitar el pago de las pensiones de los colegios particulares a las familias que no puedan realizarlo por el Estado de Emergencia.

También la bancada de Somos Perú presentó el 31 de marzo un proyecto de ley para que las cuotas académicas en colegios, universidades e institutos privados, sean prorrateadas hasta en un plazo de 12 meses, sin que ello incluya el pago de intereses ni moras. A eso se sumó la voz del defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, quien indicó que debido a la suspensión de las clases presenciales, medida tomada por parte del gobierno para evitar la propagación del coronavirus, en los colegios no se deberían cobrar las pensiones de abril y mayo, y “quizás junio, todo depende de cómo vaya la coyuntura”.

Al respecto, la directora de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi, Wendy Ledesma, indicó que ellos no tienen los mecanismos legales para regular el precio de los centros educativos privados ni para suspender el pago de las pensiones, pero podrían sancionarlos en ciertos casos.

“Por ejemplo, la UGEL informará a Indecopi cuáles son los colegios que no han informado a los padres de familia sobre los planes de recuperación, los que no cumplieron con presentar dicho plan ante la UGEL o que no lo ejecutaron”, informó.

En tanto, Mariella Zapata, directora general de Gestión de la Calidad Educativa del Minedu, respondió a este Diario que el acuerdo y la negociación entre familias e instituciones educativas son el principal mecanismo para solucionar las disconformidades sobre pagos (legalmente) exigibles y la prestación del servicio.

Asimismo, el Minedu puntualizó que ellos tampoco puede supervisar a las instituciones educativas privadas respecto de aspectos económicos. Sin embargo, a través de las UGEL y DRE/GRE se vienen monitoreando las siguientes conductas infractoras:

1. Cobro de pensiones adelantadas de manera obligatoria (antes del inicio del mes lectivo o durante el mismo y cuando éste aún no ha terminado.

2. Usar procedimientos y/o mecanismos de intimidación que afecten la dignidad, la integridad física y/o moral de los educandos para el cobro de las pensiones.

3. Condicionar la evaluación al pago de pensiones. Estas conductas están calificadas como muy graves y son pasibles de una multa de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) a cien (100) UIT, suspensión o clausura, a imponerse por la DRE o GRE, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N° 26549, Ley de los Centros Educativos Privados.

Asimismo, en entrevista a este Diario la titular de Economía, María Antonieta Alva, señaló que el gobierno viene evaluando el tema de las pensiones en colegios. Al respecto, dijo: “Yo quisiera que el ministro de Educación haga los anuncios (...) sabemos que hay un tema con las pensiones, que se está afectando los ingresos de las familias. Entonces, se están evaluando algunos mecanismos para poder apoyar a las familias de menores ingresos. También se está evaluando un mecanismo para los estudiantes de educación superior. Para todo esto, hay una primera visión de las medidas. Pero ya cuando estén aprobadas, es algo que quiero dejar que el ministro de Educación anuncie”.

