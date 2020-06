El Gobierno emitió un decreto de urgencia estableciendo medidas extraordinarias para incrementar la producción y el acceso al sistema de oxígeno medicinal para el tratamiento de personas con COVID-19. Al mismo tiempo, otras instituciones han venido trabajando para que los establecimientos de salud cuenten con este recurso vital y los pacientes no tengan que salir a las calles en busca de balones oxígeno.

Los hospitales poseen un tanque (isotanque) en el que almacenan el oxígeno. Así, mediante una red de tuberías el gas llega hasta las camas de los pacientes para que sea administrado, según explica el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, Jesús Valverde Huamán. Dependiendo del contrato que firme el centro con la empresa que le abastece de oxígeno, el nosocomio accede gratis a unos balones de este gas para atender contingencias.

“Las tres áreas fundamentales (con redes de oxígeno) son emergencia, sala de operaciones y unidad de cuidados intensivos. ¿Quiénes tienen estas tres áreas? Los hospitales de las categorías III-1, III-2 y II-2”, explica Valverde. El Hospital Nacional Arzobispo Loayza y el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, por ejemplo, pertenecen a las categorías III-1 y III-2, respectivamente. En provincias, los hospitales regionales tienen la categoría III-1.

Según el dirigente de los médicos intensivistas, una forma de proveer de más oxígeno en los hospitales es instalando de manera temporal más puntos de suministro a través de mangueras, pues hay el recurso en los isotanques, pero lo que falta son más puntos de abastecimiento. Al no haber, no se puede suministrar el recurso, por lo que las personas tienen que esperar a que el paciente de turno desocupe la cama que tiene esta conexión, o, en todo caso, buscar balones de oxígeno en la calle, como viene ocurriendo.

-Essalud y los hospitales temporales con suministro de oxígeno-

El exministro de Salud y director de Operaciones de Essalud, Óscar Ugarte, señaló que el seguro social ha construido hospitales temporales con isotanques y redes de suministro de oxígeno, tanto en Lima como en provincias, para que así los asegurados tengan este insumo vital en sus camas. Las obras de ampliación de más redes temporales también se han realizado en otros hospitales que administra esta institución.

“Por ejemplo, se ha hecho una ampliación en la red Sabogal, con el hospital Mongrut, que es un hospital chico de 40 camas, pero en la parte de atrás se ha construido un hospital transitorio de 800 camas. Esas 800 camas están instaladas a un isotanque muy grande de oxígeno, por lo tanto, ahí se va a poder atender a toda la gente”, indicó.

Ugarte señaló que en provincias este trabajo se viene replicando en Iquitos, Ucayali, Chiclayo, Tumán y Chimbote.

Anotó que para financiar las obras de “cada uno de esos hospitales transitorios que acabo de mencionar, hay un decreto de urgencia que nos permite disponer de más o menos 70 millones de soles y, además, se ha pedido una autorización para hacer uso de la reserva de contingencia que tiene Essalud”.

Sobre el precio que han tenido que negociar para abastecer con oxígeno los nuevos isotanques, el funcionario indicó que este se ha elevado “por los menos un 50%”.

“Hay que entender que si la gente está comprando balones en la calle, es porque el Estado no está proveyendo lo necesario. Por el lado de Essalud, estamos haciendo lo posible para que no falte y por lo tanto que ningún asegurado tenga que ir a buscar el oxígeno por fuera, eso no corresponde”, señaló Ugarte.

Indicó que por el momento, Essalud está proveyendo de lo necesario para atender a los asegurados, “pero no sabemos si habiendo una mayor demanda pueda, haber una mayor dificultad”.

En ese sentido, dijo que el decreto de urgencia emitido por Ejecutivo “tiene la virtud de declarar el oxígeno como un recurso estratégico y en función de eso disponer la importación de oxígeno para administrar y proveer a todos los servicios, sean públicos o no”.

“Es una excelente decisión convertir al oxígeno en un recurso estratégico similar a lo que sucede con las vacunas, que se considera así dentro del estado. Se compra vacunas para Essalud, para las sanidades, para todos. Igual ahora va a ser la compra oxígeno, para todos. Va a haber una mejor distribución y se va a poder cubrir las necesidades en esta coyuntura”, consideró.

-Callao compra plantas productoras de oxígeno-

El Gobierno Regional del Callao ha anunciado la instalación de dos plantas de oxígeno para atender la demanda de este recurso en los centros de salud de su jurisdicción, y que fueron adquiridas con su propio presupuesto.

“La primera planta se encuentra en proceso de ensamblaje para su posterior traslado a la Villa Deportiva, donde se viene implementando el Centro de Aislamiento Temporal COVID-19 para dar atención a los pacientes COVID-19 de la región Callao”, informó el gobernador Dante Mandriotti Castro.

“Es importante señalar que paralelamente se iniciará la instalación de la red de oxígeno con tubos de cobre y la colocación de puntos de abastecimiento para cada cama, estimándose que estaría lista para entrar en funcionamiento en aproximadamente dos semanas”, agregó.

Se estima que en 10 días debe llegar la segunda planta de oxígeno por vía aérea. Esta estructura será instalada en el Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao.

La primera planta tiene la capacidad de abastecer de oxígeno de manera permanente a 50 pacientes por día en sus respectivas camas. Mientras, la capacidad de abastecimiento de la segunda es para 120 pacientes por día como promedio.

Las plantas están compuestas por un generador de oxígeno medicinal, un compresor de aire estacionario y un compresor de oxígeno.

El gobernador precisó que se hizo “una convocatoria a 16 empresas que trabajan en este giro, para luego realizar el concurso que nos permitió acceder a esta posibilidad, que el día de hoy se hace realidad con la primera planta de oxigeno que será instalada en los próximos días”.

Indicó que solicitó a la Contraloría General se realice el control simultáneo de todos los procesos de adquisición, "en aras de una compra transparente y justa”. Las empresas que ganaron el concurso fueron Penta Gas SAC y AW Medical SAC.





