Hoy se iniciaron los paseos voluntarios para menores de 14 años, tal cual lo dispuso el Gobierno de Martín Vizcarra hace una semana. Estos recorridos solo tendrán una duración de media hora y se podrán hacer como máximo hasta 500 metros de distancia de las casas. Asimismo, un adulto tendrá que acompañar a dos menores como máximo.

Como parte de esta medida, el presidente precisó que los menores deben portar mascarilla y no pueden asistir a lugares como parques y juegos infantiles a fin de evitar contagios de coronavirus. Por eso, durante los días previos los distritos de la capital adecuaron la infraestructura de sus espacios públicos para recibir a los menores.

Una de las recomendaciones del Ministerio de Salud (Minsa) a tomar en cuenta por los padres es que los menores solo den una vuelta rápida y si se opta por ir a los parques (siempre que esté cerca de su domicilio) sea solo para caminar y no para usar los juegos infantiles o sentarse en el césped.

Denuncian a centros de esparcimiento

A través de las redes sociales, varias personas reclamaron que algunos centros de esparcimiento vienen promocionando visitas familiares a sus instalaciones, aprovechando que desde hoy rige la disposición que permite salir a los menores para aplacar la ansiedad acumulada durante la cuarentena.

Ese es el caso de La Granja Villa, ubicada en Chorrillos, que por medio de su cuenta de Facebook y Twitter señala que ha creado un programa gratuito de visitas familiares exclusivamente al área de granja.

“Sabemos lo difícil que ha sido para los niños permanecer en sus casas por la cuarentena (...). Por eso, cuando el gobierno lo permita, invitamos a tu pequeño a dar esos primeros pasos motivadores en armonía. Para ustedes hemos creado un programa gratuito de visitas familiares exclusivamente al área de granja, donde podrán visitar a los animales en recorridos guiados de 30 minutos por familia (papas e hijos)”, informa a sus seguidores.

El Comercio consultó la veracidad de este anuncio a través del número telefónico especificado por La Granja Villa en su publicación, recibiendo como respuesta que por el momento “no hay atención” y que se está “esperando las indicaciones del Gobierno”. En tanto, al llamar al teléfono que sale en su página web un trabajador de la empresa indicó que no sabían nada de una reapertura.

Una similar situación fue denunciada por algunos vecinos de San Juan de Lurigancho. El parque recreativo y temático Play Park, ubicado en el distrito limeño con mayor cantidad de contagiados por COVID-19, habría estado invitando a los padres a llevar a sus hijos este lunes.

“Se podrá visitar sin costo la granja, la laguna, la zona de exposiciones, etc. Mientras no podamos aperturar la totalidad de los juegos el pago de ingreso para el mantenimiento del parque será de 2 soles para infantes, niños y adultos. Los bebes que aún no caminan ingresan gratis”, se lee en un comunicado compartido por redes sociales.

Sin embargo, vale precisar que ninguna de las cuentas de Facebook o Twitter del establecimiento aparece dicho escrito, por lo que no se descarta que haya sido quitado tras las quejas de los usuarios. El Comercio intentó contactarse con la empresa para saber si esta invitación a sus instalaciones era cierta, pero solo recibió un mensaje a través de WhatsApp:

Por su parte, consultados por este tema, el Minsa recalcó que en el marco del estado de emergencia estos servicios están totalmente prohibidos.

Riesgos en centros de esparcimiento

Theresa Ochoa, médico infectóloga pediatra, dijo a este Diario que coger o tocar las superficies es el principal riesgo de contagio que tienen los niños en los juegos de los parques y otros espacios públicos.

“Los juegos son un gran riesgo. Otro niño que puede haber estado enfermo o ser un portador asintomático del virus puede haberse tocado la cara o las secreciones de la nariz y con esa misma mano haber tocado esas superficies”, explicó.

Asimismo, la doctora refirió que se tienen que tomar en cuenta también las condiciones propias del niño y de la familia, antes de decidir si es recomendable sacar a pasear a los hijos menores.

“Los niños menores de un año que tienen alguna patología crónica respiratoria, cardíaca u obesidad tampoco pueden salir a arriesgarse porque es un grupo que tiene mayor riesgo de complicaciones. Por otro lado, si en casa hay un adulto mayor que tiene condiciones de cormobilidad o de riesgo tampoco es buena idea que el niño salga porque puede infectarse y ser un riesgo para su entorno familiar”, indicó la especialista.

En el caso de las granjas, donde los los niños pueden tocar a los animales, también existe una posibilidad de riesgo de contraer una enfermedad gastrointestinal por coger cosas contaminadas. Precisó que los síntomas como diarrea, dolor abdominal y vómito si podrían confundir con síntomas iniciales del COVID-19.

“Estos sitios no deberían estar funcionando, al menos por ahora. Obviamente es interesante para el desarrollo del niño, pero tiene el riesgo de contagiarse de enfermedades transmitidas por animales, como por ejemplo la salmonella”, agregó Ochoa.

Por eso, la experta sostuvo que los papás tienen la responsabilidad de velar por el cuidado de sus hijos. Asimismo, si estos deciden salir recomendó no recorrer sitios donde hay aglomeraciones de personas y no tocar las superficies. “Yo creo que esas son las dos cosas más importantes a tener en cuenta”, resaltó.

Distritos de alto riesgo

El Minsa emitió esta mañana una alerta epidemiológica, la cual indica que los menores que residen en distritos y regiones con alto riesgo de contagio de coronavirus no deberán salir al paseo diario dispuesto por el Gobierno desde hoy.

Los distritos de Lima con alto riesgo son: San Juan de Lurigancho, Lima Cercado, San Martín de Porres, Ate, El Agustino, Comas, Villa el Salvador, La Victoria, San Juan de Miraflores, Santa Anita, Rímac, Villa María del Triunfo, Puente Piedra, Los Olivos, Chorrillos, Independencia, Carabayllo, San Miguel, Breña y Surquillo.

Asimismo, las regiones consideradas con alto riesgo de transmisión por COVID-19 son: Arequipa, Callao, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, Tumbes y Ucayali, así como todas sus provincias y distritos.

