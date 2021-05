4 de 7

“Vamos a ayudar a los pacientes postrados para que vayan avanzando, vamos a crear una nueva brigada para que se guarde la distancia y el camino quede libre. (...) El detalle es que muchos vienen en la fecha que no les corresponde. A veces son pacientes que no les toca ahora, muchos no respetan el horario”, aseguró Alexander Céspedes, representante de una de las brigadas de los equipos vacunadores del local de Chorrillos. (Eduardo Cavero / @photo.gec)