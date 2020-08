Los ciudadanos que circulen en sus vehículos sin contar con el pase correspondiente los domingos, durante la vigencia de la inmovilización social obligatoria, serán sancionados con la retención de su brevete y una multa de S/6.450, informó el teniente general policía nacional del Perú (PNP) Jorge Lam.

El agente explicó que la multa corresponde a la infracción de tránsito M-41, considerada “muy grave” debido a que desde este domingo rige la inmovilización total.

La infracción de tránsito M-41 está tipificada, según el sitio web del SAT como “circular, interrumpir y/o impedir el tránsito, en situaciones de desastre natural o emergencia, incumpliendo las disposiciones de la autoridad competente para la restricción de acceso a las vías”.

La sanción también contempla 20 puntos de penalización en el récord de manejo del infractor así como la remoción del vehículo.

“Es una infracción muy cara, pero no la evitemos por su valor económico, sino porque debemos respetar las disposiciones del Gobierno para contener el contagio del COVID-19”, indicó a la Agencia Andina.

El pasado 12 de agosto, el presidente Martín Vizcarra anunció que volvería implementarse la medida de inmovilización total para los días domingo debido a que en este día se registran reuniones de carácter familiar y social, las cuales son focos de contagio de esta enfermedad.

Los documentos, agregó Lam, serán devueltos por la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial una vez que se pague la papeleta, cuyo cobro está a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Durante los domingos estará permitida la circulación de profesionales que realicen trabajos esenciales como médicos, bomberos, policías, entre otros. Además estará autorizado la entrega a domicilio de alimentos preparados y medicinas.

La Autoridad para el Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) ha informado que los servicios de transporte regular se realizarán de 5.30 a.m. a 10 a.m. y de 6 p.m. a 9 p.m. Mientras que la Línea 1 del Metro de Lima y Callao brindará servicios de 5.30 a.m. a 12 m. y de 4 p.m. a 10 p.m. para los trabajadores de servicios esenciales.

