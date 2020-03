La tarde del jueves falleció en su departamento un hombre de 69 años quien fue contagiado por COVID-19 (coronavirus). El tenía antecedentes de un viaje a España y tras sentirse mal acudió al hospital Edgardo Rebagliati para ser atendido y descartar la presencia del virus en su organismo. El médico de EsSalud y amigo de la víctima, Benjamín Lino, indicó que al paciente se le practicó el hisopado y que luego de enterarse que estaba contagiado se hizo las coordinaciones para un nuevo traslado al hospital, pero fue demasiado tarde.

► Se eleva a cuatro el número de fallecidos por COVID-19 en Perú.

► Vicente Zeballos anuncia investigación tras muerte de paciente en su domicilio.

El cuerpo del hombre que fue retirado hace unas horas, permaneció por muchas horas en el departamento en el que falleció y eso generó consternación entre los vecinos del edificio donde vivía la víctima. En comunicación con este Diario, Daniel Abregú, uno de los vecinos del edificio, dijo hoy que por la mañana representantes del Ministerio de Salud (Minsa) llegaron al edificio y explicaron que se encargarían de fumigar el departamento del fallecido y las áreas comunes, pero no se encargarán de las otras áreas.

El residente dijo que tampoco les han informado sobre un protocolo de seguridad ni les han confirmado si les realizarán la prueba de descarte, debido a que no presentan los síntomas. En el edificio hay aproximadamente 70 departamentos.

“Tenemos muchas personas con alto riesgo como adultos mayores y estamos haciendo una lista de los vecinos que vivimos aquí. Ahora mismo cada uno está dentro del departamento. Lo único que nos han confirmado es que van a desinfectar el departamento donde falleció nuestro vecino”, contó Abregú.

Personal sanitario limpiando entrada del edificio donde falleció un hombre de 69 años por Covid-19. (Foto: Joel Alonzo/GEC).

“Llamamos al Minsa y nos dijeron que no nos van a hacer el despistaje, que no tenemos síntomas y no tienen motivo para hacerlo. El Minsa no nos quiere hacer la prueba, varios vecinos hemos llamado y nada”, señaló también a este Diario otro vecino que prefirió el anonimato.

Asimismo, comentó que en el lugar viven varias familias y, aproximadamente, habría cerca de 100 personas que superan los 60 años. Por ello, temen que exista un tipo de contagio y afecte la salud de todos, ya que la víctima que murió a consecuencia del coronavirus habría tenido contacto con otras personas.

“Era una persona que se paseaba por todo el edificio. Un psicólogo, amigo de él, indicó que se ha estado moviendo en todos los lugares, él no ha estado mal, recién hace dos días su salud empeoró. Él ha tenido contacto con las personas de la puerta y todos tenemos contacto con él (vigilante de la puerta), usamos el mismo ascensor. Él es psicólogo también y recibía pacientes en casa, ha recibido hasta el último día, según contó uno de sus amigos", señaló.

Vecinos de la víctima se han autoaislado por miedo a estar infectados. (Foto: Joel Alonzo/GEC).

-Autoaislados-

Respecto a la fumigación del edificio, los vecinos confirmaron que el gasto correrá por cuenta de ellos y solo esperaban el levantamiento del cadáver.

Indicaron que por medidas de prevención todos los ocupantes del edificio se autoaislaron apenas se enteraron sobre el fallecimiento del hombre de 69 años.

“No salimos, todo es a través de la ventana. Nosotros los vecinos no salimos, no solo porque tenemos miedo a estar contagiados (...), si en caso es así podríamos contagiar a otras personas. Nos hemos autodeclarado en cuarentena total porque no queremos ser un foco de contagio”, declaró.

Respecto a los residentes de este edificio, el primer ministro Vicente Zeballos indicó más temprano que ellos deberán pasar una prueba rápida de descarte de COVID-19.

[ACTUALIZACIÓN]

Horas después durante la conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, el presidente Martín Vizcarra mencionó que se había coordinado con la saliente ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, para que el personal sanitario realice la prueba de descarte a todos los vecinos del hombre fallecido.