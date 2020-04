Mediante un video enviado a este Diario, la señora Teresa Franco Pérez, de 53 años, pidió ser internada en el Hospital Nacional PNP Augusto B. Leguía, ubicado en el distrito del Rímac, en donde permanece desde el jueves 16.

Teresa Franco Pérez es la esposa del brigadier de la PNP David Rodríguez Reyes, de 55 años, quien el pasado jueves 9 fue hospitalizado con diagnóstico de coronavirus en la Clínica Maison de Santé.

“Me dicen que tengo pulmonía en el pulmón izquierdo. Siento que no puedo respirar, me siento muy mal, por favor, ayúdenme. Necesito hospitalizarme, necesito oxígeno y tampoco me ponen oxígeno desde ayer. Ayer (jueves 16) he tenido que dormir acá (en el hospital) a la intemperie porque no había donde estar”, se le escucha decir en el video a Teresa con la voz quebrada.

esposa de policía infectado con COVID-19 clama ayuda para ser hospitalizada

“Mi mamá está tosiendo constantemente, está agitada, con falta de aire, dolor de cabeza, fiebre, le duele mucho el pecho, los doctores indicaron que su pulmón izquierdo presenta neumonía”, declaró su hija Krystell Rodríguez. “Su Po2, que es de los gases arteriales, está elevado, lo que significa que no está oxigenando bien sus pulmones. El médico ha sido preciso y enfático en que ella necesita hospitalización y tratamiento de hidroxicloroquina y antibióticos”, añadió.

Al respecto, la representante de la Asociación de Policías Peruanos Unidos por el Cambio, capitán PNP Myriam Matta, indicó que le brindarían apoyo a la esposa del brigadier Rodríguez. También indicó que diariamente reciben reportes de policías alertando que nos les han tomado la prueba del descarte del coronavirus.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del COVID-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que el COVID-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

