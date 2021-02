Grover Rojas Gamboa, presidente del Cuerpo Médico del hospital Luis Negreiros Vega (Essalud), denunció que el flujo de oxígeno que se suministra a los pacientes con COVID-19 ha disminuido en los últimos días, lo que pone en peligro sus vidas.

En diálogo con el noticiero 24 Horas, el especialista remarcó que esa situación se originó por la gran cantidad de pacientes que atienden, pese a que dicho establecimiento médico solo es de nivel 2. Incluso, advirtió que hay 60 pacientes en espera de una cama UCI.

“Ante el inicio vertiginoso de la segunda ola, nos ha sobrepasado la demanda, la oferta que tenemos actualmente es de 170 camas para hospitalización, 30 de ellas para cuidados intensivos, lo cual genera una demanda enorme de oxígeno”, expresó Rojas Gamboa.

“El hospital es de nivel 2, no está diseñado para soportar esa demanda, entonces en los últimos días hemos tenido problemas con el flujo de oxígeno, ha habido momentos en los que el flujo ha disminuido, lo cual genera no brindar al atención adecuada, no brindar el soporte ventilatorio y el oxígeno a este tipo de pacientes en estado crítico”, agregó.

Ante ello, planteó a las autoridades tomas acciones inmediatas, como potenciar el flujo de oxígeno y la instalación de una planta de oxígeno.

Más temprano, el Cuerpo Médico del Hospital Luis Negreiros (Callao) exigió, a través de un comunicado, la “restricción inmediata” del ingreso de pacientes a las unidades de cuidados intensivos y de hospitalización hasta la reparación definitiva el sistema de flujo de oxígeno para asegurar “una atención de calidad” a los pacientes con COVID-19.

