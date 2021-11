El Gobierno dispuso que Lima Metropolitana y el Callao se mantendrán en el nivel de alerta sanitario moderado o pasan a nivel alto, muy alto o extremo hasta el domingo 12 de diciembre, ante una eventual tercera ola por la pandemia del COVID-19.

De acuerdo al Decreto Supremo N° 174-2021-PCM publicado hoy en el Boletín de Normas Legales del Diario El Peruano, en el nivel moderado se continuará con el horario de inmovilización social (toque de queda) que va de lunes a domingo desde las 02:00 a.m. hasta las 4:00 a.m. Antes, comenzaba esta medida a partir de la medianoche y posteriormente a la 1:00 a.m.

Vale recordar que, este domingo 28 de noviembre vence el plazo de las medidas que deben cumplir los ciudadanos en el contexto de la pandemia del nuevo coronavirus. Las acciones tomadas por el Ejecutivo son evaluadas y actualizadas cada dos semanas.

El Gobierno amplió por el plazo de 31 días calendario, a partir del miércoles 1 de diciembre de 2021, el estado de emergencia nacional ante las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de esta enfermedad.

VACUNACIÓN COVID-19

El Ministerio de Salud informó que el Perú ya cuenta con más de 16 millones de ciudadanos inmunizados con las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, con lo cual están más protegidos contra esa enfermedad y sus variantes.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Desde este sábado 20 de noviembre, el uso de protector facial en los servicios de transporte público ya no es obligatorio. Esto, luego de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones modificara los protocolos sanitarios para la prevención del COVID-19.