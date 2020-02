La noche del pasado domingo, el Ministerio de Salud (Minsa) aisló a un estudiante que llegó a Lima desde Hong Kong (vía París) como parte de su protocolo de emergencia ante un posible caso de coronavirus.

Pese a que el joven no presentaba síntomas, fue trasladado al hospital Dos de Mayo donde se le tomaron las pruebas correspondientes para conocer si era portador del coronavirus. Las otras 41 personas que compartieron el vuelo no fueron aisladas, pero el Minsa señaló que fueron identificadas para “hacerles seguimiento epidemiológico”.

No fue hasta esta mañana que el Minsa informó que el estudiante no está contagiado con el virus. ¿Fue adecuado no aislar a las otras personas que se encontraban en el vuelo con un posible caso de coronavirus?

►Coronavirus: peruano proveniente de Hong Kong no está contagiado con el virus

►Aislan a peruano que llegó de Hong Kong para descartar que porte el coronavirus

Carlos Medina, médico infectólogo del hospital Cayetano Heredia, explica que no se ha comprobado que un individuo sin los síntomas de la enfermedad, o que la esté incubando, pueda contagiar a otras personas.

“El protocolo (aislar al paciente) fue mayor a lo habitual porque se trataba de una persona asintomática. Considero que se tomó esta medida porque el joven llegaba desde Hong Kong, que es la segunda ciudad con mayor número de casos de coronavirus fuera de China continental”, dijo Medina.

Ciro Maguiña, médico infectólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), explica que pese a los resultados, el protocolo señala que al estudiante se le debe realizar un seguimiento en los próximos 14 días.

“Si en ese plazo presenta los síntomas, lo volverán a llamar para realizar nuevos exámenes. Lo mismo se debe hacer con las otras personas que compartieron el vuelo con el joven”, aseguró Maguiña.

Manuel Loayza, director general del Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades del Minsa, explicó que el joven no presentó síntomas al salir de Hong Kong; sin embargo comenzó a sentir malestar durante su vuelo de conexión, por lo se tomó la decisión de aislar al estudiante a su llegada a Perú.

– En otros países –

En los principales aeropuertos de Turquía, India, Emiratos Árabes Unidos, Trinidad y Tobago, entre otras, han adoptado que los pasajeros atraviesen por pruebas térmicas para detectar fiebres causadas por infecciones del coronavirus, así como de otras enfermedades como la influenza y la H1N1.

Los pasajeros que llegan a los aeropuertos canadienses deben someterse a controles adicionales (de temperatura y sintomáticos), además de ser consultados sobre visitas a Wuhan (China).

El aeropuerto Heathrow, de Londres, designó un área separada para revisar a los pasajeros que llegan desde Wuhan.

En tanto, Australia canceló varios vuelos provenientes desde China. Del mismo modo, los ciudadanos australianos que permanezcan en ciudades chinas afectadas regresan en aviones especiales de rescate.