El presidente Martín Vizcarra informó este miércoles que se elevó a 1.323 los casos de coronavirus (COVID-19) en el país. La cifra representó un incremento de 258 personas respecto al balance del martes, en donde hubo 1.065 casos positivos.

En videoconferencia, el mandatario calificó al nuevo coronavirus como una “enfermedad compleja y de cuidado”. Señaló que estos ciudadanos que dieron positivo podrían hacer sido contagiados cuando salieron a realizar sus compras o al banco, pero no respetaron el aislamiento social obligatorio.

“Esta enfermedad es compleja y de cuidado. Han aumentado 258 casos en el último día (...) La gran mayoría de esos 258 pacientes con COVID-19 se contagiaron seguro cuando hicieron sus compras por alimentos o al banco porque primero quizá salieron sin tener una justificación real para salir y cuando salieron no mantuvieron la distancia mínima entre personas porque la única forma de contagio de este virus es a través del contacto con personas que estén con el mismo”, señaló el jefe de Estado.

Vizcarra advirtió que a la fecha “uno se puede contagiar y ser contagiado sin tener síntomas”. Por ello exhortó a que las personas que se hayan hecho una prueba de diagnóstico de COVID-19, se mantengan en sus viviendas respetando los protocolos establecidos para evitar un posible contagio a otras personas.

“Entonces cuando se contagiaron no vieron a una persona con fiebre, no vieron a una persona tosiendo. Se contagiaron con una persona que tenía el virus, pero no tenía los síntomas. Eso es una de las principales características de esta enfermedad que uno puede contagiar y puede ser contagiado sin tener síntomas. Entonces son 258 personas que se confiaron, que dijeron ‘a mi no me va a pasar’ y lo peor que esas 258 personas antes de tener la confirmación puede ser que han estado contagiado a otras. Por eso es importante mantener el aislamiento social. Salgamos si es totalmente necesario y mantengamos la distancia”, agregó.

En otro momento, informó que se espera contar con 400 camas de cuidados intensivos –también conocidas como camas UCI– para atender a los pacientes con COVID-19 que lo requieran. Vale precisar que el Perú dispone de 276 camas a la fecha.

“Hemos estado manejando la cifra de 276 camas UCI para COVID-19 pero conforme va aumentado, las 276 no son suficientes. Ya estamos hablando que para la próxima semana ya debemos tener 400 y si requerimos más tenemos que seguir habilitando y luego siempre debemos estar pensando en lo que puede suceder más adelante”, dijo.

En la víspera, el presidente anunció que desde el martes regirá el nuevo horario del inicio de la inmovilización obligatoria que se iniciará en todo el país desde las 6:00 p.m. y se extenderá hasta las 05:00 a.m. del día siguiente. Mientras tanto, en Loreto, Tumbes, Piura, La Libertad y Lambayeque, la inmovilización se iniciará desde las 04:00 p.m.

El 15 de marzo, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia, el aislamiento social obligatorio y el cierre de todas sus fronteras como parte de una serie de medidas extraordinarias para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Luego, esta medida se amplió por 13 días más que contempla su ejecución hasta el 12 de abril.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que la covid-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

¿Hay cura para la COVID-19?

Aún no existen pruebas de que alguna vacuna o medicamento pueda prevenir o curar la enfermedad. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas; y si el paciente está grave, deberá ser hospitalizado.

La OMS coordina esfuerzos para encontrar la cura contra este nuevo coronavirus que ha acabado con la vida de miles de personas.

