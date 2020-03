Desde los gobiernos locales se están realizando acciones para enfrentar la cuarentena por el avance del coronavirus en el país. En medio de la declaratoria de emergencia y el aislamiento obligatorio, decretado por el presidente Martín Vizcarra, el alcalde del distrito de Barranco, José Rodríguez, recoge donaciones para quienes lo necesitan. Sin embargo, estas las está guardando en su domicilio.

El alcalde de Barranco, José Luis Rodríguez, en una foto de archivo. (Fuente: GEC)

El Comercio tuvo acceso a una serie de fotografías en las que se ve al alcalde Rodríguez llegando a su casa con vehículos del serenazgo. También se observa a los empleados municipales, que lo ayudan a cargar las bolsas antes de ingresar a su domicilio.

Las fotografías fueron tomadas el 26 de marzo a la 11:50am aproximadamente, en el día 11 de la cuarentena obligatoria. (Fuente: El Comercio)

Las fotografías fueron registradas por vecinos de la zona el 26 de marzo a la 11:50 a.m. aproximadamente, en el día 11 de la cuarentena obligatoria que el país cumple por el contagio del COVID-19.

En el domicilio del alcalde de Barranco, José Rodríguez, los funcionarios municipales ingresan con las donaciones. (Fuente: El Comercio)

-“Las vamos a distribuir”-

“Qué vergonzoso”, fue lo primero que nos respondió el alcalde Rodríguez al ser consultado por El Comercio sobre las fotografías. “Lo que he estado haciendo es recoger las donaciones de alimentos. Las vamos a distribuir a algunos vecinos. Eso es lo que he hecho. Las he llevado a mi casa”, reconoció el burgomaestre. A través de un mensaje, nos envió unas conversaciones de Whatsapp en las que se coordinan el recojo de víveres.

Cuando este Diario le preguntó si el tratamiento de las donaciones en el contexto de la pandemia por el coronavirus ha sido aprobado en el Concejo Municipal, Rodríguez señaló que “aún no”. “Si bien es cierto toda donación debe pasar por Concejo, aquí estamos hablando de cosas muy pequeñas”, argumentó.

El alcalde señaló que la próxima semana tendrá una sesión virtual para informar la situación del distrito y aprobar “algunas medidas institucionales”. “Allí se informará sobre estas donaciones también”, añadió.

Las fotografías fueron tomadas el 26 de marzo aproximadamente a las 11:50 de la mañana. (Fuente: El Comercio)

-¿Qué dice la ley?-

Fuentes de la Contraloría General de la República explicaron a este Diario que los alcaldes no se pueden llevar las donaciones de los vecinos a sus casas, salvo casos excepcionales: que el municipio tenga sus locales afectados por algún desastre natural o esté en lugares alejados. “No es el caso de Barranco”, indicaron.

Las mismas fuentes precisaron que en el caso de Rodríguez estaría incurriendo en presunta responsabilidad penal, como el delito de peculado de uso. “Más aún si en este momento no están reguladas las donaciones en estado de emergencia”, agregaron.

Asimismo, indicaron que se debe considerar que la Ley Orgánica de Municipalidades establece que las donaciones deben ser aprobadas mediante acuerdo del Concejo. “Nada justifica que las almacene en su domicilio”, concluyeron.

En esa misma línea, el abogado José Tello, experto en temas municipales, indicó a El Comercio que la Ley Orgánica de Municipalidades establece que el Concejo debe aprobar este tipo de donaciones.

Precisó que, indistintamente de que exista dicho acuerdo, que el alcalde Rodríguez esté llevando las donaciones configura un “acto irregular, informal e incorrecto”, y podría configurarse un delito funcional.

“Eso no debe ocurrir. La municipalidad tiene su infraestructura como para poder manejarlo en un local del municipio, y no en casa del alcalde. Hasta tienen un estadio municipal”, sostuvo.

Al ser consultado sobre las coordinaciones entre Rodríguez y los vecinos, según los chats que él envió, Tello sostuvo que si bien el alcalde es un gestor y puede articular acciones, una donación se tiene que manejar dentro de la corporación municipal.

“No es posible que los vecinos estén dando cosas y termine en la casa del alcalde por más que al final lo distribuya a quien necesita. Él es una cara visible del Estado”, puntualizó.

