El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, estimó que el Perú aún no ha llegado a la meseta respecto a la cifra de contagios del coronavirus (COVID-19), tal como lo señaló el presidente Martín Vizcarra hace unas semanas.

“Yo me refiero a las cifras que tenemos (del coronavirus), y estas siguen subiendo, hay situaciones muy complicadas de letalidad que se van dando con cierta consistencia. En lo personal, yo considero que no hemos llegado a una meseta, ni mucho menos a un declive de esta situación. Y, por lo tanto, creo que es inteligente comenzar a plantear otras alternativas distintas a cómo se han venido planteando las cosas”, afirmó el burgomaestre en Canal N.

Muñoz reiteró que se debería aplicar cuarentenas focalizadas en regiones con bajo índice de COVID-19, como Cajamarca, Cusco, Puno y Tacna, y ver los resultados de los cercos epidemiológicos para poder implementarlo en Lima, ya que registra, según dijo, el 61% de los infectados y un 31% de letalidad. Por ello, indicó que la estrategia aplicada por el Ejecutivo no ha dado resultados.

“La cuarentena ya está rota, hay que ver las calles, salvo los domingos que se cumple este confinamiento bastante bien, los demás días las calles están en ebullición, hay una cuarentena que se ha roto de facto, o para algunos (se ha roto) tácitamente, pero la gente está en las calles, hay bastante descuido en las calles. Sí seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados”, expresó.

Incluso, Muñoz afirmó que la cuarentena rígida aplicada en nuestro país era más estricta que la implementada en la ciudad china de Wuhan, donde se originó el coronavirus, y recordó que solo el Perú y Cuba no permitían, hasta hace una semanas, el servicio de delivery.

“La rigidez no es buena, la rigidez hace que al final la gente -por necesidad por salir a comprar, vender o porque no tiene una refrigeradora y tiene que alimentarse- va a sacar la vuelta a la cuarentena. La cuarentena rígida no ha traído resultados”, manifestó.

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido esencial sobre el coronavirus.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que la covid-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

¿Cómo evitar la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

· Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

· Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

· Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

· Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

· Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

VIDEO RECOMENDADO

19 intervenidos en fiesta de playa en Ancón dan positivo por coronavirus

19 intervenidos en fiesta de playa en Ancón dan positivo por coronavirus (VIDEO)