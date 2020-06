Aproximadamente 300 ancashinos, que buscan regersar a su región, se encuentran varados en el distrito de Puente Piedra. En diálogo con Canal N, pidieron apoyo a las autoridades para el traslado, debido a que no cuentan con recursos necesarios para pasar la cuarentena en la capital.

“Nosotros no tenemos trabajo, no tenemos dinero. En un inicio hemos guardado la cuarentena, pero ya no tenemos (dinero)”, declaró una de las personas a Canal N.

Asimismo, pidió el apoyo del Ministerio de Salud (Minsa) para que todos los que se encuentran en el mencionado distrito sean sometidos a las pruebas rápidas de diágnostico de COVID-19.

“Quisiera pedir apoyo al Minsa para que nos sometan a las pruebas rápidas, ya que nuestro alcalde de Parobamba dice que nos va ayudar con el traslado, con dos buses. Solicitamos que nos apoyen que no nos tengan abandonados”, declaró.

“Hemos caminado desde Plaza Norte y hemos pasado frío toda la noche. Pedimos que nos ayuden, por favor. Hay niños y gente de la tercera edad”, agregó.

